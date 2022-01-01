На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині

На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині
У боротьбі за незалежність України поліг 25-річний Максим Сімдянов з села Козин Рожищенської громади.

Навідник механізованого батальйону, старший солдат загинув на Херсонщині, поблизу населеного пункту Олександрівка 19 серпня, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській ОВА.

Про те, де поховають загиблого військовослужбовця, повідомлять згодом.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 по 22 серпня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: смерть, Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині
Сьогодні, 13:20
Україна не причетна до підриву пропагандистки Дар’ї Дугіної в Підмосков’ї, - Офіс президента
Сьогодні, 12:56
На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині
Сьогодні, 12:15
На війні з Росією загинув офіцер з Луцька
Сьогодні, 11:49
Україна модернізувала винищувачі для вкористання американський ракет HARM
Сьогодні, 11:19
Схожі новини
На війні з Росією загинув офіцер з Луцька На війні з Росією загинув офіцер з Луцька
Сьогодні, 11:49
На війні з Росією загинув волинянин Валерій Сараванський На війні з Росією загинув волинянин Валерій Сараванський
12 серпень, 00:49
На війні з Росією загинув волинянин На війні з Росією загинув волинянин
05 серпень, 21:23
Волинь втратила ще одного сина на війні з Росією Волинь втратила ще одного сина на війні з Росією
01 серпень, 20:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині
Сьогодні, 13:20
 0
Україна не причетна до підриву пропагандистки Дар’ї Дугіної в Підмосков’ї, - Офіс президента
Сьогодні, 12:56
 0
На Харківщині загинув військовослужбовець з Волині
Сьогодні, 12:15
 0
На війні з Росією загинув офіцер з Луцька
Сьогодні, 11:49
 0
Україна модернізувала винищувачі для вкористання американський ракет HARM
Сьогодні, 11:19
 0
Медіа
відео
1/8