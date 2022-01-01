На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині
Сьогодні, 13:20
У боротьбі за незалежність України поліг 25-річний Максим Сімдянов з села Козин Рожищенської громади.
Навідник механізованого батальйону, старший солдат загинув на Херсонщині, поблизу населеного пункту Олександрівка 19 серпня, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській ОВА.
Про те, де поховають загиблого військовослужбовця, повідомлять згодом.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 по 22 серпня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Навідник механізованого батальйону, старший солдат загинув на Херсонщині, поблизу населеного пункту Олександрівка 19 серпня, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській ОВА.
Про те, де поховають загиблого військовослужбовця, повідомлять згодом.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 по 22 серпня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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