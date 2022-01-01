На війні з Росією загинув 25-річний військовий з Волині

Максим Сімдянов з села Козин Рожищенської громади.



Навідник механізованого батальйону, старший солдат загинув на Херсонщині, поблизу населеного пункту Олександрівка 19 серпня, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.



Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській ОВА.



Про те, де поховають загиблого військовослужбовця, повідомлять згодом.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 по 22 серпня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У боротьбі за незалежність України поліг 25-річнийз села Козин Рожищенської громади.Навідник механізованого батальйону, старший солдат загинув на Херсонщині, поблизу населеного пункту Олександрівка 19 серпня, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.Інформацію про загибель волинянина підтвердили у Волинській ОВА.Про те, де поховають загиблого військовослужбовця, повідомлять згодом.Траур за загиблим Героєм триватиме з 21 по 22 серпня включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Колектив інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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