Україна не причетна до підриву пропагандистки Дар’ї Дугіної в Підмосков’ї, - Офіс президента

Україна не причетна до підриву пропагандистки Дар’ї Дугіної в Підмосков’ї, - Офіс президента
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до підриву пропагандистки Дар’ї Дугіної, в чому вже почали звинувачувати росіяни.

Про сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк, - пише "Українська правда".

"До вчорашнього підриву (Дугіної – ред.) Україна, безумовно, не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є РФ, а тим паче не терористична держава", - сказав Подоляк.

За словами Подоляка, росіяни нагнітають, щоб отримати не приховану мобілізацію, а явну.

За іншою версією радника ОП, в Росії зараз різні політичні угруповання воюють між собою для перерозподілу внутрішнього ідеологічного простору в середині країни.

Нагааємо, у Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому перебувала Дар'я Дугіна — дочка громадського діяча Олександра Дугіна, якого називають «ідеологом Путіна».

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Теги: Росія, смерть, пропаганда
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