Україна не причетна до підриву пропагандистки Дар’ї Дугіної в Підмосков’ї, - Офіс президента

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна не причетна до підриву пропагандистки Дар’ї Дугіної, в чому вже почали звинувачувати росіяни.Про сказав радник Офісу президента Михайло Подоляк, - пише "Українська правда"."До вчорашнього підриву (Дугіної – ред.) Україна, безумовно, не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є РФ, а тим паче не терористична держава", - сказав Подоляк.За словами Подоляка, росіяни нагнітають, щоб отримати не приховану мобілізацію, а явну.За іншою версією радника ОП, в Росії зараз різні політичні угруповання воюють між собою для перерозподілу внутрішнього ідеологічного простору в середині країни.Нагааємо, у Підмосков'ї, якого називають «ідеологом Путіна».