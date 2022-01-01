На війні з Росією загинув офіцер з Луцька

На війні з Росією загинув офіцер з Луцька
Волинь втратила ще одного сина. На війні проти Російської Федерації загину лучанин Максим Мартинов.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Мартинов Максим Юрійович, 14.02.1997 року народження, навчався у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні та у Львівській Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Після завершення навчання проходив військову службу у військовій частині.

Старший лейтенант Мартинов Максим Юрійович загинув під час виконання бойового завдання 19.08.2022 р. поблизу населеного пункту Шестакове Чугуєвського району Харківської області захищаючи незалежність та територіальну цілісність України.

Загибель військового підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, смерть, втрата, війна
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