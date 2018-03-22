Знайшли мертвим начальника СБУ Кіровоградської області

Олександра Наконечного.



Про це повідомляє "Українська правда".



За інформацією "Української правди", тіло Наконечного з вогнепальним пораненням виявили ввечері 20 серпня в Кропивницькому.



У пресслужбі СБУ зазначили, що наразі ретельно вивчають усі обставини події: "СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Кропивницькому знайшли мертвим начальника управління Служби безпеки України в Кіровоградській областіПро це повідомляє "Українська правда".За інформацією "Української правди", тіло Наконечного з вогнепальним пораненням виявили ввечері 20 серпня в Кропивницькому.У пресслужбі СБУ зазначили, що наразі ретельно вивчають усі обставини події: "СБУ та ДБР вивчають усі обставини смерті начальника Управління Служби безпеки у Кіровоградській області. Після того, як інформація буде зібрана у повному обсязі та проаналізована, ми проінформуємо суспільство".

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