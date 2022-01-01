Повітряні сили знищили ще один БПЛА окупантів. ВІДЕО





Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.



Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.



"Слава Українським воїнам! Разом Переможемо!" - зазначили у службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові з кожним днем знищують все більше ворожої техніки. У неділю, 21 серпня, наші воїни "приземлили" ще один БПЛА окупантів.Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку."Слава Українським воїнам! Разом Переможемо!" - зазначили у службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр".

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