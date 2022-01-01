Повітряні сили знищили ще один БПЛА окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 05:45
Українські військові з кожним днем знищують все більше ворожої техніки. У неділю, 21 серпня, наші воїни "приземлили" ще один БПЛА окупантів.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.
"Слава Українським воїнам! Разом Переможемо!" - зазначили у службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр".
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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.
"Слава Українським воїнам! Разом Переможемо!" - зазначили у службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр".
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