Повітряні сили знищили ще один БПЛА окупантів. ВІДЕО

Повітряні сили знищили ще один БПЛА окупантів. ВІДЕО
Українські військові з кожним днем знищують все більше ворожої техніки. У неділю, 21 серпня, наші воїни "приземлили" ще один БПЛА окупантів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.

"Слава Українським воїнам! Разом Переможемо!" - зазначили у службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр".

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Теги: БПЛА, ЗСУ, знищили
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