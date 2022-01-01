На Волині за тиждень від COVID-19 померли дві людини





Про це



З 15 серпня до 21 серпня зареєстрували 285 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 31, медичних працівників — 10), з них:



Луцький район – 202 хворих

Володимирський район – 23 хворих

Камінь — Каширський район – 11 хворих

Ковельський район – 49 хворих

Госпіталізовано – 40 осіб (14%), 245 лікуються амбулаторно.



За тиждень одужала 121 особа.



Почастішали випадки з важким перебігом хвороби. Зареєстрували 2 летальних випадки — по одному в Луцькому (Луцька ТГ) та Ковельському районі (Ковельська ТГ). Померлі відносились до групи ризику та мали супутні соматичні захворювання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині спостерігається ріст захворюваності на COVID-19 на 65,7% в порівнянні з попереднім тижнем. Також зросла кількість хворих дітей.Про це повідомляють у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ України».З 15 серпня до 21 серпня зареєстрували 285 випадків захворювання на COVID-19 (в тому числі дітей – 31, медичних працівників — 10), з них:Луцький район – 202 хворихВолодимирський район – 23 хворихКамінь — Каширський район – 11 хворихКовельський район – 49 хворихГоспіталізовано – 40 осіб (14%), 245 лікуються амбулаторно.За тиждень одужала 121 особа.Почастішали випадки з важким перебігом хвороби. Зареєстрували 2 летальних випадки — по одному в Луцькому (Луцька ТГ) та Ковельському районі (Ковельська ТГ). Померлі відносились до групи ризику та мали супутні соматичні захворювання.

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