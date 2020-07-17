Через Волинь незаконно хотіли ввезти шкільне приладдя на понад мільйон гривень

Через Волинь незаконно хотіли ввезти шкільне приладдя на понад мільйон гривень
Волинські митники на посту "Ягодин" упередили намір "контрабандистів" ввезти до України шкільне приладдя на понад 1,2 млн грн без сплати митних платежів.

Про це повідомили у Волинській митниці.

Майже 11 тисяч штук пеналів різних артикулів китайського виробника перевізник приховав серед офіційно задекларованої партії шкільних наплічників. 53 коробки "зайвого" товару були виявлені і вилучені у ході повного митного огляду вмісту вантажівки на понад 3,5 тонни.

Відповідно до частини першої статті 483 Митного Кодексу України подання митному органу як підстави для переміщення товарів неправдивих відомостей щодо найменування товарів, їх ваги або кількості тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів - безпосередніх предметів порушення митних правил з конфіскацією цих товарів.

Відтак, матеріали справи про порушення митних правил скерують до суду.
Через Волинь незаконно хотіли ввезти шкільне приладдя на понад мільйон гривень
Через Волинь незаконно хотіли ввезти шкільне приладдя на понад мільйон гривень
Через Волинь незаконно хотіли ввезти шкільне приладдя на понад мільйон гривень
Через Волинь незаконно хотіли ввезти шкільне приладдя на понад мільйон гривень
Через Волинь незаконно хотіли ввезти шкільне приладдя на понад мільйон гривень

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Теги: Волинь, шкільне приладдя, контрабанда, кордон
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