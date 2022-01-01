У Львові готуються до можливої ядерної атаки
Сьогодні, 16:30
Впродовж двох місяців у Львові щодня відбувається тренування людей і підготовка до ядерної чи хімічної атаки.
Про це заявив мер міста Андрій Садовий в ефірі «Polsat News», пише Varta1.
Він підкреслив, що хоче, щоб за тим, що відбувається у Львові, спостерігали польські міста, «бо цей ворог живий і весь час атакує».
За його словами, з вересня у школах також навчатимуть додатковим заходам безпеки.
Мер наголосив, що «сьогодні ми живемо як в Ізраїлі, теракти можуть статися в будь-який момент».
«Ніхто не знає, що у них в головах, але вони вбивають мирних жителів, жінок, дітей... Вони здатні на все», — заявив Садовий.
Він також припустив, що Росія може влаштувати провокацію на Запорізькій АЕС.
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Про це заявив мер міста Андрій Садовий в ефірі «Polsat News», пише Varta1.
Він підкреслив, що хоче, щоб за тим, що відбувається у Львові, спостерігали польські міста, «бо цей ворог живий і весь час атакує».
За його словами, з вересня у школах також навчатимуть додатковим заходам безпеки.
Мер наголосив, що «сьогодні ми живемо як в Ізраїлі, теракти можуть статися в будь-який момент».
«Ніхто не знає, що у них в головах, але вони вбивають мирних жителів, жінок, дітей... Вони здатні на все», — заявив Садовий.
Він також припустив, що Росія може влаштувати провокацію на Запорізькій АЕС.
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У Львові готуються до можливої ядерної атаки
Сьогодні, 16:30
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