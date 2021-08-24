У Луцькій громаді скасували заходи до Дня Незалежності





Про це Ігор Поліщук.



"Прошу уникати паніки, але разом з тим дотримуватись заходів безпеки та спускатися в укриття під час повітряної тривоги", - написав він.



Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко також



"Чуєте сигнал повітряної тривоги чи отримуєте сповіщення про це на телефон – негайно покиньте місце масового скупчення та перейдіть в укриття. На сьогодні кожен вже повинен володіти інформацією про найближчі укриття біля місць свого перебування", - каже Крошко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку з безпековою ситуацією масові урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України у Луцькій громаді скасовуються.Про це повідомляє мер Луцька"Прошу уникати паніки, але разом з тим дотримуватись заходів безпеки та спускатися в укриття під час повітряної тривоги", - написав він.Начальник ГУНП у Волинській областітакож закликав людей дотримуватись вимог воєнного часу, особливо напередодні та в День незалежності. "Чуєте сигнал повітряної тривоги чи отримуєте сповіщення про це на телефон – негайно покиньте місце масового скупчення та перейдіть в укриття. На сьогодні кожен вже повинен володіти інформацією про найближчі укриття біля місць свого перебування", - каже Крошко.

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