У Луцькій громаді скасували заходи до Дня Незалежності
Сьогодні, 17:04
У зв'язку з безпековою ситуацією масові урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України у Луцькій громаді скасовуються.
Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
"Прошу уникати паніки, але разом з тим дотримуватись заходів безпеки та спускатися в укриття під час повітряної тривоги", - написав він.
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко також закликав людей дотримуватись вимог воєнного часу, особливо напередодні та в День незалежності.
"Чуєте сигнал повітряної тривоги чи отримуєте сповіщення про це на телефон – негайно покиньте місце масового скупчення та перейдіть в укриття. На сьогодні кожен вже повинен володіти інформацією про найближчі укриття біля місць свого перебування", - каже Крошко.
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Про це повідомляє мер Луцька Ігор Поліщук.
"Прошу уникати паніки, але разом з тим дотримуватись заходів безпеки та спускатися в укриття під час повітряної тривоги", - написав він.
Начальник ГУНП у Волинській області Юрій Крошко також закликав людей дотримуватись вимог воєнного часу, особливо напередодні та в День незалежності.
"Чуєте сигнал повітряної тривоги чи отримуєте сповіщення про це на телефон – негайно покиньте місце масового скупчення та перейдіть в укриття. На сьогодні кожен вже повинен володіти інформацією про найближчі укриття біля місць свого перебування", - каже Крошко.
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