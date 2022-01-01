На Волині зловмисник викрав у пенсіонера кошти біля банкомату

На Волині зловмисник викрав у пенсіонера кошти біля банкомату
У Нововолинську поліцейські встановили особу зловмисника, який зухвало пограбував пенсіонера. Ним виявився місцевий 28-річний мешканець.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.

Поліцейські вийшли на слід підозрюваного вже через кілька днів, промоніторивши відео з камер спостереження. На ньому видно, як чоловік спершу допомагає пенсіонерові знімати гроші з банкомату, потім відштовхує його, забирає кошти і втікає.

Начальник поліції Волині Юрій Крошко подякував ініціативним мешканцям, які виявились небайдужими і швидко зібрали для потерпілого значно більше коштів, ніж він позбувся. До того ж, цей інцидент трапився в день народження нововолинця.

Наразі щодо порушника тривають необхідні слідчі дії.

«Нагадую, що в умовах воєнного часу за грабіж йому одразу інкримінують частину 4 статті 186 Кримінального Кодексу України, що передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років», - наголосив Юрій Крошко.

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Теги: пенсіонер, зловмисник, Нововолинськ, крадіжка
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