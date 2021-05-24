Лучанин отримав 7 років в'язниці за вбивство знайомого
Сьогодні, 18:04
Суд визнав 28-річного жителя обласного центру Волині винуватим у заподіянні знайомому тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Увечері 11 травня 2022 року нетверезий чотири рази до того судимий чоловік у квартирі в будинку на вулиці Грушевського у Луцьку під час конфлікту жорстоко побив потерпілого – і той помер на місці від заподіяних травм.
Згідно з вироком суду наступних 7 років та 6 місяців волинянин проведе за ґратами.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Увечері 11 травня 2022 року нетверезий чотири рази до того судимий чоловік у квартирі в будинку на вулиці Грушевського у Луцьку під час конфлікту жорстоко побив потерпілого – і той помер на місці від заподіяних травм.
Згідно з вироком суду наступних 7 років та 6 місяців волинянин проведе за ґратами.
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