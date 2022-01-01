У повномасштабній війні з Росією загинуло майже 9 тисяч українських захисників

У повномасштабній війні з Росією загинуло майже 9 тисяч українських захисників
Майже 9 тисяч українських героїв загинули у війні, яку розв'язала Росія.

Про це 22 серпня заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, передає ТСН.

«Війна – найскладніше і найстрашніше, що може бути для держави і для людей, які в ній живуть. Нічого страшнішого немає, бо війна – це смерть, сльози, покалічені і знівечені людські долі. У цій війні беруть участь не лише військові. Наші маленькі діточки, які зовсім ні в чому не винні, окрім того, що вони народилися саме тут і саме у цей час.

Вони справді нічого не розуміють, але потребують захисту і там – біля Соледара, Бахмута, Великої Новосілки, і тут, бо їхній батько пішов на фронт і, можливо, входить до числа тих майже 9 тисяч українських героїв, які загинули. Але дитині потрібно рости у захисті й безпеці та знати, що у неї є майбутнє», – наголосив він.

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Теги: Залужний, загиблі бійці, Україна
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