Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня
Вже вранці 23 серпня небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Повітря зранку не перевищуватиме показника 20°С, вдень коливатиметься між позначками 25 - 29°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 29-25°С.

Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології передають мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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