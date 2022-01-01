Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня





Про це повідомляє Sinoptik.



Повітря зранку не перевищуватиме показника 20°С, вдень коливатиметься між позначками 25 - 29°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 29-25°С.



Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології передають мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.



Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже вранці 23 серпня небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Повітря зранку не перевищуватиме показника 20°С, вдень коливатиметься між позначками 25 - 29°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 29-25°С.Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології передають мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.

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