Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 серпня
Сьогодні, 20:00
Вже вранці 23 серпня небо у Луцьку затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 20°С, вдень коливатиметься між позначками 25 - 29°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 29-25°С.
Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології передають мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 20°С, вдень коливатиметься між позначками 25 - 29°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 29-25°С.
Синоптики Волинського обласного центр з гідрометеорології передають мінливу хмарність. Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів.
Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°.
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