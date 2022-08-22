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Зараз близько мільйона людей захищають Україну, – Зеленський

Зараз близько мільйона людей захищають Україну, – Зеленський
Зараз близько мільйона людей захищають Україну у Збройних Силах і в інших наших формуваннях, які протистоять російським окупантам.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму виступі в Міністерстві в справах ветеранів, пише LB.ua.

"Хто вони, цей мільйон? Що таке боротись із російськими терористами до нашої перемоги? Це означає, що в кожного в Україні будуть родичі-ветерани, або друзі-ветерани, або колеги-ветерани, або знайомі-ветерани. Це означає, що ветеранська спільнота стане однією з найбільших в Україні. І це означає, що потрібні зміни, які відповідають цій новій реальності, і в державній політиці щодо ветеранів, і в суспільному сприйнятті ветеранів, і в усіх наших економічних гравців", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що безумовна повага до ветеранів має відчуватися на всіх рівнях суспільного життя в Україні і втілюватися не на словах, а в практичних речах.

"Кожен ветеран має відчувати, що Україна вміє бути вдячною тим, хто захистив наше життя... Потрібно, щоб вони брали участь у розробці конкретних важливих рішень. Щоб не чиновник вирішував, а вирішував ветеран", - додав Зеленський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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