Зараз близько мільйона людей захищають Україну, – Зеленський





Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму виступі в Міністерстві в справах ветеранів, пише



"Хто вони, цей мільйон? Що таке боротись із російськими терористами до нашої перемоги? Це означає, що в кожного в Україні будуть родичі-ветерани, або друзі-ветерани, або колеги-ветерани, або знайомі-ветерани. Це означає, що ветеранська спільнота стане однією з найбільших в Україні. І це означає, що потрібні зміни, які відповідають цій новій реальності, і в державній політиці щодо ветеранів, і в суспільному сприйнятті ветеранів, і в усіх наших економічних гравців", - сказав Зеленський.



Президент наголосив, що безумовна повага до ветеранів має відчуватися на всіх рівнях суспільного життя в Україні і втілюватися не на словах, а в практичних речах.



"Кожен ветеран має відчувати, що Україна вміє бути вдячною тим, хто захистив наше життя... Потрібно, щоб вони брали участь у розробці конкретних важливих рішень. Щоб не чиновник вирішував, а вирішував ветеран", - додав Зеленський.

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