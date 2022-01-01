Волинянин на чотири роки втрапив за ґрати за крадіжки телефонів

Волинянин на чотири роки втрапив за ґрати за крадіжки телефонів
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 17-річним судимим уже до цього за шахрайство волинянином грабежів.

Зранку 7 вересня 2021 року у Луцьку неповнолітній на очах у перехожого поцупив його мобільний телефон, а увечері 16 січня 2021 року відібрав у неповноправного чоловіка у Ковелі телефон та гроші.

Суд визнав молодика винуватим у вчиненні цих злочинів та наступних чотири роки й два дні він відбуватиме покарання за ґратами.

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Теги: волинянин, суд, крадіжка телефонів
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