Волинянин на чотири роки втрапив за ґрати за крадіжки телефонів
Сьогодні, 20:30
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення 17-річним судимим уже до цього за шахрайство волинянином грабежів.
Зранку 7 вересня 2021 року у Луцьку неповнолітній на очах у перехожого поцупив його мобільний телефон, а увечері 16 січня 2021 року відібрав у неповноправного чоловіка у Ковелі телефон та гроші.
Суд визнав молодика винуватим у вчиненні цих злочинів та наступних чотири роки й два дні він відбуватиме покарання за ґратами.
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Зранку 7 вересня 2021 року у Луцьку неповнолітній на очах у перехожого поцупив його мобільний телефон, а увечері 16 січня 2021 року відібрав у неповноправного чоловіка у Ковелі телефон та гроші.
Суд визнав молодика винуватим у вчиненні цих злочинів та наступних чотири роки й два дні він відбуватиме покарання за ґратами.
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