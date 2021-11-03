Криптовалюта під час війни: WhiteBIT запустила сервіс для перевірки криптовалют «на чистоту»*





Перевірка криптовалют: як біржа страхує від втрат

Наразі за міжнародними стандартами та чинними внутрішніми актами щодо протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом, та відповідно до вимог Know Your Customer (KYC), біржі криптовалют зобов'язані перевіряти транзакції на суми понад $1000. Таким чином, подібні операції є апріорі захищеними.



Втім, як відзначають в компанії, оглядаючись на дані за минулий рік із відповідного звіту Chaynalysis, більшість доларового еквівалента у віртуальних активах, а саме близько $27 млрд, було отримано на гаманці у сумі, яка не перевищує лише $100. Від такої криптовалюти постраждало понад 3 млн адрес. Ще 466 тисяч адрес отримали на свої рахунки понад $160 млн скомпрометованої криптовалюти в операціях, які не перевищують $1000.



«Наразі українські біржі криптовалют стали альтернативою переказам коштів через міжнародні платіжні системи, оскільки це швидше та вигідніше, навіть враховуючи конвертацію. До того ж після спрощення верифікації документів, яка стала можливою завдяки тому, що наша криптовалютна біржа співпрацює з держпорталом Дія, у нас збільшилася кількість клієнтів з України. Відповідно ми наголошуємо, що створили спеціальний інструмент, який дозволяє заздалегідь перевірити адресу, з якої на гаманець надходитиме криптовалюта, на причетність до відмивання коштів, фінансування тероризму, корупції, торгівлі наркотиками та ін. Для цього тепер не потрібні спеціальні сторонні сервіси, наразі у вас є перша українська біржа криптовалют, яка впровадила такий інструмент», – підкреслюють в компанії.



Таким чином можна уникнути довготривалих перевірок і тимчасового, або безповоротного, блокування коштів на рахунку, які через недосвідченість користувача потрапили у гаманець.



Як перевірити BTC, ETH, LTC та BCH

Зважаючи на важку фінансову ситуацію, із якою стикнулися багато українців через військове вторгнення Росії на територію суверенної держави, біржа криптовалют WhiteBIT встановила мінімальну вартість послуги. Вона складає 1 USDT (еквівалентно 1 долару). При цьому перевірка займає мінімум часу.



Для того, щоб запустити її, достатньо (і необхідно) скористуватися рядком перевірки на відповідній сторінці сайту, попередньо авторизувавшись.



Довідка: WhiteBIT – це перша біржа криптовалют в Україні, яка співпрацює із державним сектором для фінансової та гуманітарної допомоги ЗСУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними сервісу надання блокчейн-даних та досліджень Chainalysis , кількість скомпрометованої за 2021 рік криптовалюти, яка потрапила на гаманці криптоінвесторів, сягнула $4 млрд. Зважаючи на це, а також враховуючи зростаючий попит криптовалют на хвилі військового вторгнення Росії в Україну, біржа криптовалют WhiteBIT запустила спеціальний сервіс перевірки Bitcoin, Ethereum, Litecoin та Bitcoin Cash адрес на причетність до злочинної діяльності.Наразі за міжнародними стандартами та чинними внутрішніми актами щодо протидії відмиванню коштів, отриманих незаконним шляхом, та відповідно до вимог Know Your Customer (KYC), біржі криптовалют зобов'язані перевіряти транзакції на суми понад $1000. Таким чином, подібні операції є апріорі захищеними.Втім, як відзначають в компанії, оглядаючись на дані за минулий рік із відповідного звіту Chaynalysis, більшість доларового еквівалента у віртуальних активах, а саме близько $27 млрд, було отримано на гаманці у сумі, яка не перевищує лише $100. Від такої криптовалюти постраждало понад 3 млн адрес. Ще 466 тисяч адрес отримали на свої рахунки понад $160 млн скомпрометованої криптовалюти в операціях, які не перевищують $1000.«Наразі українські біржі криптовалют стали альтернативою переказам коштів через міжнародні платіжні системи, оскільки це швидше та вигідніше, навіть враховуючи конвертацію. До того ж після спрощення верифікації документів, яка стала можливою завдяки тому, що наша криптовалютна біржа співпрацює з держпорталом Дія, у нас збільшилася кількість клієнтів з України. Відповідно ми наголошуємо, що створили спеціальний інструмент, який дозволяє заздалегідь перевірити адресу, з якої на гаманець надходитиме криптовалюта, на причетність до відмивання коштів, фінансування тероризму, корупції, торгівлі наркотиками та ін. Для цього тепер не потрібні спеціальні сторонні сервіси, наразі у вас є перша українська біржа криптовалют, яка впровадила такий інструмент», – підкреслюють в компанії.Таким чином можна уникнути довготривалих перевірок і тимчасового, або безповоротного, блокування коштів на рахунку, які через недосвідченість користувача потрапили у гаманець.Зважаючи на важку фінансову ситуацію, із якою стикнулися багато українців через військове вторгнення Росії на територію суверенної держави, біржа криптовалют WhiteBIT встановила мінімальну вартість послуги. Вона складає 1 USDT (еквівалентно 1 долару). При цьому перевірка займає мінімум часу.Для того, щоб запустити її, достатньо (і необхідно) скористуватися рядком перевірки на відповідній сторінці сайту, попередньо авторизувавшись.

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