«Пам’ятаємо наших Героїв»: у Луцьку з`явилися led-екрани із світлинами загиблих у війні захисників
Сьогодні, 22:32
У Луцьку на рекламних led-екранах розмістили фото мешканців громади, які загинули у боротьбі за вільну Україну.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Пам’ятаємо наших Героїв» – зображення з такими написами розмістили на рекламних led-екранах у нашому місті з нагоди Дня Незалежності України, щоб вшанувати пам’ять про всіх загиблих у війні з російським агресором жителів Луцької громади з 2014 року і дотепер», – йдеться у дописі.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«Пам’ятаємо наших Героїв» – зображення з такими написами розмістили на рекламних led-екранах у нашому місті з нагоди Дня Незалежності України, щоб вшанувати пам’ять про всіх загиблих у війні з російським агресором жителів Луцької громади з 2014 року і дотепер», – йдеться у дописі.
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