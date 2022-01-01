«Пам’ятаємо наших Героїв»: у Луцьку з`явилися led-екрани із світлинами загиблих у війні захисників





Про це Ігор Поліщук.



«Пам’ятаємо наших Героїв» – зображення з такими написами розмістили на рекламних led-екранах у нашому місті з нагоди Дня Незалежності України, щоб вшанувати пам’ять про всіх загиблих у війні з російським агресором жителів Луцької громади з 2014 року і дотепер», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на рекламних led-екранах розмістили фото мешканців громади, які загинули у боротьбі за вільну Україну.Про це повідомив Луцький міський голова«Пам’ятаємо наших Героїв» – зображення з такими написами розмістили на рекламних led-екранах у нашому місті з нагоди Дня Незалежності України, щоб вшанувати пам’ять про всіх загиблих у війні з російським агресором жителів Луцької громади з 2014 року і дотепер», – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію