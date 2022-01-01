23 серпня на Волині: гортаючи календар

23 серпня на Волині: гортаючи календар
23 серпня - День Державного Прапора України. У серпні 2004 року Президент підписав Указ № 987/2004 про встановлення Дня Державного Прапора України, який святкується щорічно 23 серпня. До цього День Державного Прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні.

23 серпня день народження відзначає відома волинська художниця, член НСХУ Оксана Ядчук-Мачинська.

Також день народження цього дня у перекладача, письменника, редактора Віктора Яручика, адвоката Олега Огородника, художниці Марічки Островської.

Іменини 23 серпня святкують Роман та Василь.

Вітаємо усіх іменинників та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!

23 серпня 1997 року – урочисте відкриття тролейбусного маршруту №11 до села Гаразджа. Довжина нової лінії становила 11,5 км.

23 серпня 2006 року – у Луцьку на пагорбі, що на вулиці Дубнівській, 95а, відкрили пам’ятник Героям Крут. Він став першим у Західній Україні пам’ятником юнакам, що загинули у бою на станції Крути 1918 року. Цей насипаний на пагорбі курган із залізним хрестом і табличкою «Героям Крут – борцям за незалежність України!» відкрили з ініціативи директора підприємства «Шлях» Івана Мирки на території цього підприємства.

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Теги: Календар, Волинь
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