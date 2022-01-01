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У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами

У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами
У Луцьку волонтери, які опікуються покинутими тваринами, відкрили пункт видачі безплатної допомоги переселенцям, які евакуювалися на Волинь з домашніми улюбленцями.

В пункті допомоги переселенці можуть отримати речі та харчі для котів і собак, яких взяли із собою тікаючи від війни, – розповіла Суспільному волонтерка Вероніка-Соломія Цибульська, яка допомагає переселенцям з тваринами знайти житло.

"Почалось все з групи в фейсбуці, я почала допомагати людям, які їдуть сюди з котами-собаками, шукати житло, це найнагальніша потреба, знайти житло їм важче. Є державні пункти, є інші волонтерські, але такої, щоб це була саме допомога біженцям з тваринами, у Луцьку ще не було", – розповідає Вероніка.

Допомогу для тварин переселенцям роздають тричі на тиждень. Волонтери закликають небайдужих приносити в пункт засоби гігієни, аксесуари та корм для тварин, в якому завжди є потреба.

"До нас переважно йдуть жінки з дітьми різного віку, тому ми будем раді, якщо лучани і мешканці області поділяться не лише одягом і взуттям, але і косметика, засоби гігієни, побутова хімія, все-все. Тому що люди втікають від війни і багато вони з собою взяти не можуть", – додає волонтерка.
У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами

Переселенці з Мелітополя Наталії, яка приїхала до Луцька разом з кицькою і собакою, волонтери допомогли знайти житло. До цього, каже жінка, довелося поміняти дві квартири, бо орендодавці були проти тварин. Німецькій вівчарці Дейку довелося декілька днів жити в Луцькому зоопарку.
У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами

"Дуже важко знайти житло з твариною. Я написала Вероніці, це був вже крик душі і вона пише: заспокойтесь, заселяйтесь, будем думати, що зробити з собачкою. І вона дала контакти зоопарку", – розповідає переселенка.

Нині у Луцьку Наталія живе в орендованому помешканні, де їй дозволили тримати улюбленців. Старший син жінки – оборонець "Азовсталі" нині проходить реабілітацію.



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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