Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів





Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, пише



“Тримайтеся по можливості від мостів якомога далі, яких би незручностей це не створювало”, - закликав Соболевський.



Він нагадав, що російські окупанти прискореними темпами зводять альтернативні конструкції для переправи особового складу та підвезення боєприпасів.



В свою чергу, українські воїни “з інтересом спостерігають за ходом виконання цих робіт”.

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