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Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів

Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів
Будь-який міст на Херсонщині сьогодні – це об'єкт критичної інфраструктури, який окупанти використовують у військових цілях, тому ЗСУ буде їх знищувати. Без цього область не звільнити.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, пише LB.ua.

“Тримайтеся по можливості від мостів якомога далі, яких би незручностей це не створювало”, - закликав Соболевський.

Він нагадав, що російські окупанти прискореними темпами зводять альтернативні конструкції для переправи особового складу та підвезення боєприпасів.

В свою чергу, українські воїни “з інтересом спостерігають за ходом виконання цих робіт”.

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Теги: Росія, Україна, війна
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