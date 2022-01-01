 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Внаслідок влучення окупантами в житловий будинок в Харкові загинули 19 людей, – Зеленський

Внаслідок влучення окупантами в житловий будинок в Харкові загинули 19 людей, – Зеленський
Внаслідок влучення російськими окупантами 17 серпня в житловий будинок в Харкові загинуло 19 людей.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, пише УНІАН.

"Закінчилися пошукові роботи на місці удару окупантів по житловому будинку в Харкові. Будинок був зруйнований російським обстрілом ще минулої середи. Тільки сьогодні вдалося дістати з-під завалів тіла усіх загиблих. Один цей російський удар забрав життя 19 людей", - повідомив він.

При цьому наголосив, що це втрати мирних жителів від одного удару. " А такі удари нелюдів у різних частинах нашої країни не припиняються вже 180 днів",- підкреслив президент України.

17 серпня близько 21:00 ворожа ракета влучила саме у житловий будинок, попри заяви російських пропагандистів щодо атаки на військових. Внаслідок вибуху трапились масштабні руйнації і пожежа на площі 600 кв. м. Силами оперативних підрозділів ДСНС її вдалось повністю ліквідувати о 10:55 18 серпня. В ході рятувальної операції рятувальникам вдалось врятувати 4 людини. Всі вони зазнали різної тяжкості травм. Загалом травми отримали 20 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Як працює Луцький центральний пункт допомоги та за чим звертаються переселенці
Сьогодні, 05:16
Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів
Сьогодні, 03:15
США не підтримують повну заборону на видачу віз росіянам, – CNN
Сьогодні, 02:21
У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами
Сьогодні, 01:08
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Внаслідок влучення окупантами в житловий будинок в Харкові загинули 19 людей, – Зеленський
Сьогодні, 06:59
Як працює Луцький центральний пункт допомоги та за чим звертаються переселенці
Сьогодні, 05:16
Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів
Сьогодні, 03:15
США не підтримують повну заборону на видачу віз росіянам, – CNN
Сьогодні, 02:21
У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами
Сьогодні, 01:08
Схожі новини
Як працює Луцький центральний пункт допомоги та за чим звертаються переселенці Як працює Луцький центральний пункт допомоги та за чим звертаються переселенці
Сьогодні, 05:16
Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів
Сьогодні, 03:15
США не підтримують повну заборону на видачу віз росіянам, – CNN США не підтримують повну заборону на видачу віз росіянам, – CNN
Сьогодні, 02:21
У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами
Сьогодні, 01:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Внаслідок влучення окупантами в житловий будинок в Харкові загинули 19 людей, – Зеленський
Сьогодні, 06:59
 0
Як працює Луцький центральний пункт допомоги та за чим звертаються переселенці
Сьогодні, 05:16
 0
Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів
Сьогодні, 03:15
 0
США не підтримують повну заборону на видачу віз росіянам, – CNN
Сьогодні, 02:21
 0
У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами
Сьогодні, 01:08
 0
Медіа
відео
1/8