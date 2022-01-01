На Волинському напрямку у прикордонних районах ворог активно використовує засоби радіоелектронної війни, – Генштаб





Про це



Загроза ракетних та авіаударів з території Республіки Білорусь зберігається.



На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії цивільну та військову інфраструктуру в населених пунктах Чернігівської та Сумської області.



На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання раніше окупованих областей та кордонів, намагається покращити тактичне становище.



На Харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Одноробівка, Соснівка, Цупівка, Нове, Замулівка, Докучаєвське, Питомник, Старий Салтів, Велика Рохан та Івашки з ствольної та ракетної артилерії. Авіаудари поблизу Питомника та Моспанове. БПЛА використовувався для розвідки позицій наших військ та коригування артилерійського вогню.



На Слов'янському напрямку ворог наніс вогнепальні збитки з танків, ствольної артилерії та зенітних гармат поблизу Норцівки, Краснопілля та Долина. Авіаудар було здійснено авіаудар по Богородичному.



На Донецькому напрямку зусилля ворога зосереджені на проведенні активних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Григорівки, Роздолівки, Біленке та Спірне.



У напрямку Бахмута окупанти завдали вогнепальних збитків поблизу Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцеве, Шуми та Кодеми. Ворог намагався провести бойову розвідку в районі населеного пункту Зайцеве, а також провести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, але безуспішно і відступив.



На Авдіївському напрямку ворог застосував танки, ствольну артилерію та множинні ракетні системи в районах Водяне, Новобахмутівка, Краснохорівка, Опитне, Невельське. Провели авіаудар поблизу Мар'їнки. Вело наступ поблизу Краснохорівки та Первомайське, але безуспішно.



На Новопавлівському напрямку обстріляли райони населених пунктів Павлівка, Пречистівка, Вугледар. Безрезультатно вів наступальні бої в районах населених пунктів Новомихайлівка та Золота Нива.



На Запорізькому напрямку зафіксовано пошкодження вогнем поблизу Залізничне, Оріхів, Червоне, Бурлацьке, Зелене поле, Степове, Новопавлівка, Новоандріївка. Наніс авіаудари по районах населених пунктів Малинівка, Ольхівське, Залізничне та Новопіль.



На Південнобухському напрямку ворог зосереджує свої основні зусилля на утриманні зайнятих позицій та перешкоджанні наступу наших військ. Вживає заходів для поповнення втрат. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів в районах населених пунктів Парутине, Лимани, Лозове, Шевченкове, Мирне, Українка, Киселівка, Потьомкине, Широке, Іванівка, Осокорівка, Добрянка, Пришиб, Квітневе. Наніс авіаудари поблизу Трудолюбівки, Потьомкине та Андріївки. Для проведення повітряної розвідки активно залучався БПЛА.



Морське угруповання ворога у водах Чорного та Азовського морів зосереджує свої основні зусилля на блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та пошкодженні військових об'єктів та елементів Рейн.

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