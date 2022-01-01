Курс валют у Луцьку 23 серпня

Курс валют у Луцьку 23 серпня
23 серпня готівковий курс долара становить 40.80, продають його за 40.97.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро продають за 40.88.

Щодо польського злотого, то його продають за 8,58.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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