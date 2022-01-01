«Волиньгаз» відзначив кращих працівників компанії в II кварталі

У «Волиньгазі» відзначили кращих працівників за підсумками II кварталу 2022 року.Про це повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».В умовах воєнного стану АТ «Волиньгаз» 24/7 здійснює доставку блакитного палива до понад 250 тис споживачів, забезпечує стабільну роботу газорозподільної системи регіону. Газовики виконують найважливішу місію на енергетичному фронті - забезпечують безперебійне та безаварійне газопостачання споживачам у Волинській області.Конкурс «Кращі серед нас» у газорозподільній компанії заснували минулого року. Конкурсна комісія визначає по одному переможцю в кожному відділенні компанії.Попри всі непрості випробування та виклики, газорозподільна компанія вчергове відзначила найсумлінніших співробітників за професіоналізм, відданість газовій справі, командну злагоджену роботу, відповідальність та старанність.За результатами II кварталу 2022 року Кращими стали:- начальник відділу лабораторних вимірів АТ «Волиньгаз»У підпорядкуванні Володимира працює семеро спеціалістів. Фахівці у відділі займаються повіркою газових лічильників, ремонтом та повіркою манометрів, а також проводять аналіз фізико-хімічних параметрів природного газу та визначають ступінь його одоризації."Мій колектив - це люди, які цікавляться метрологією та працюють на спільний результат. Ми постійно вчимось та вдосконалюємось, аби заглиблюватися в саму суть роботи. Адже сфера повірки лічильників доволі широка і постійно розвивається. У компанії створюються нові механізми та технічні рішення при виготовлені лічильників", - ділиться Володимир Самчук.- контролер газового господарства сектору побутових споживачів відділу інспектування Луцького відділенняУ газовій компанії жінка працює уже понад 15 років. Вона розповідає, що любов до газової сфери їй передалась від батька, який 30 років працював в аварійно-диспетчерській службі.“У моїй роботі мені подобається постійна динаміка і рух, а ще спілкування з людьми. Потрібно бути дуже відповідальним, адже ми знімаємо показники, перевіряємо, чи є пломби на лічильниках, - розповідає Ольга Шевчук. - Із початком війни ми продовжили виконувати свої обов'язки та працюємо в посиленому режимі".- слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розряду групи КПО Ратнівського відділенняВіктор Антонюк працює на підприємстві з 2005 року."Мій колектив - це хороші та надійні люди. Можу покластись на будь-кого зі своїх колег. Наша робота дуже важлива, адже необхідно знайти причини витоків газу підземних газопроводів і по можливості ліквідувати їх", - ділиться Віктор.Газовик завжди швидко та якісно виконує роботу. У компанії зарекомендував себе відповідальним фахівцем. Приклад для наслідувань новим кадрам, з якими він ділиться своїм досвідом.– майстер групи з припинення та відновлення розподілу природного газу Володимир-Волинського відділенняЮрій уже понад 22 роки працює у газовій компанії. Починав з посади водія автотранспортних засобів."Роботу потрібно виконувати відповідально, дотримуватись усіх правил. Безпека має бути на першому місці", - зауважує фахівець.Чоловік ділиться, що його робота багатозадачна, доводиться поєднувати чимало знань і умінь одночасно. Свій досвід він передає молодшим колегам.- слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розряду групи експлуатації мереж Ковельського відділенняЧоловік уже понад 14 років працює у газорозподільній компанії. Навчався в Торчинському професійному ліцеї."Моя робота - це постійних рух. Ми майже кожного дня їздимо в населені пункти, вимірюємо тиск у газопроводах, ліквідовуємо витоки, пояснюємо споживачам чому потрібно фарбувати газопроводи та забезпечити вільний доступ до них", - ділиться Микола.Спілкуючись з людьми, газовик пояснює людям про важливість технічного обслуговування газових мереж. Безпека – це відповідальність кожного споживача і технічне обслуговування запобігає виникненню аварійних ситуацій.