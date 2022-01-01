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Дохід вдвічі менший, ніж торік: підсумки туристичного сезону на Шацьких озерах на Волині

Дохід вдвічі менший, ніж торік: підсумки туристичного сезону на Шацьких озерах на Волині
23 серпня на Шацьких озерах офіційно завершується туристичний сезон. Цього літа туристів було вкрай мало.

Про це розповів Суспільному голова Шацької громади Сергій Карпук.

Туристичний збір цього року отримали наполовину менший, ніж торік.

Зі слів Сергія Карпука, основний чинник, який вплинув на кількість відпочивальників, це сусідство з Білоруссю. Шацький район має спільний з сусідньою державою кордон протяжністю 60 кілометрів.

Також, зазначив голова громади, деяких туристів на початку липня злякала акція, під час якої уточнювалися дані людей, які проїжджали через екопост. Однак відпочивальники, каже Сергій Карпук, це сприймали, як роздачу повісток для мобілізації.

За прогнозами, через невдалий туристичний сезон бюджет громади недоотримає до півмільйона гривень.

"Цього року багато підприємців не відновлювали роботу на території громади. Зменшилась кількість найманих працівників. Тому, будуть втрати на єдиному податку", – каже Сергій Карпук.

Втім, каже голова громади, туристичний сезон не є бюджетоутворювальним для Шацька.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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