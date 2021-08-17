Велосипедисти із Підгайцівської громади проїхали півсотні кілометрів до Дня Прапора. ФОТО

Велосипедисти із Підгайцівської громади проїхали півсотні кілометрів до Дня Прапора. ФОТО
Понад 150 велолюбителів із Підгайцівської громади до Дня Прапора України подолали більше 50 кілометрів маршруту, який пролягав через села громади.

Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської громади.

Велопробіг «Сила в єднанні», який тривав 5 годин, стартував цьогоріч із села Липини, де перші учасники урочисто підняли блакитно-жовтий стяг, заспівали Гімн України та колоною, у супроводі Поліцейських офіцерів Підгайцівської громади, медика та техпідтримки, рушили до Підгайцівської сільської ради.
Велосипедисти із Підгайцівської громади проїхали півсотні кілометрів до Дня Прапора. ФОТО

Об’єднавшись із новими учасниками, велосипедисти заїхали спочатку у Лище, де, поповнивши свої ряди, виїхали у село Романів. Ця ділянка шляху була найважчою через дрібний дощ та гористу місцевість – частину шляху їхали на підйом. Тож зробили технічну зупинку у селі Верхівка, аби дочекатися усіх, хто відстав.
Велосипедисти із Підгайцівської громади проїхали півсотні кілометрів до Дня Прапора. ФОТО

Інша частина шляху була легшою. Тим більше, що господині Романівського старостатинського округу приготували гостям канапки та бідон з джерельною водою. Після Романова і Звірова – половина шляху була подолана, тож Вишнів та Борохів проїхали на одному диханні.

До слова, у Романові, на чолі із старостою Василем Грудіком, долучилися велолюбителі із села Хорлупи та Пальче – цього року маршрут вирішили скоротити, тож туди не заїжджали.

У Піддубцях зробили зупинку біля місцевого стадіону, де якраз тривав футбольний турнір в рамках Чемпіонату Луцького району на підтримку ЗСУ.
Велосипедисти із Підгайцівської громади проїхали півсотні кілометрів до Дня Прапора. ФОТО

Після дружнього виконання «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля», до якого долучились місцеві велосипедисти – учасники вийшли на фінішну пряму і рушили у Гаразджу до Волинського лісового селекційно-насіннєвого центру, де усіх чекав запашний куліш та інші пригощення.

До фінішу приїхало майже 100 велосипедистів. Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк урочисто закрив велопробіг «Сила в єднанні 2022» та зазначив, що заходи, у яких беруть участь одночасно представники усіх старостинських округів Підгайцівської громади – хороший приклад єднання громади.
Велосипедисти із Підгайцівської громади проїхали півсотні кілометрів до Дня Прапора. ФОТО

Попри те, що організатори повідомляли учасників про можливість транспортування велосипедів та втомлених велогонщиків вантажним автобусом, з дистанції ніхто не зійшов - усі приїхали своїми колесами.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Підгайцці, велосипедисти, День Прапора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині померла ветеранка пожежної охорони
Сьогодні, 11:05
Велосипедисти із Підгайцівської громади проїхали півсотні кілометрів до Дня Прапора. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Як волинські волонтери повертають загиблих воїнів
Сьогодні, 10:45
Дохід вдвічі менший, ніж торік: підсумки туристичного сезону на Шацьких озерах на Волині
Сьогодні, 10:10
США вважають, що Росія планує найближчим часом вдарити по українській цивільній інфраструктурі, – Reuters
Сьогодні, 09:51
Схожі новини
На Волині у ДТП травмувалися троє людей, серед них – 2 дітей На Волині у ДТП травмувалися троє людей, серед них – 2 дітей
10 серпень, 10:59
Волинські велосипедистки перемогли на чемпіонаті України з маунтенбайку Волинські велосипедистки перемогли на чемпіонаті України з маунтенбайку
17 серпень, 2021, 13:06
Не відповідає жодним стандартам: чому велодоріжка на Липинського у Луцьку опинилася за парканом. ВІДЕО Не відповідає жодним стандартам: чому велодоріжка на Липинського у Луцьку опинилася за парканом. ВІДЕО
04 серпень, 2021, 19:40
Відомо, коли над Луцьком замайорить найбільший прапор в області Відомо, коли над Луцьком замайорить найбільший прапор в області
31 липень, 2021, 18:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині померла ветеранка пожежної охорони
Сьогодні, 11:05
 0
Велосипедисти із Підгайцівської громади проїхали півсотні кілометрів до Дня Прапора. ФОТО
Сьогодні, 10:58
 0
Як волинські волонтери повертають загиблих воїнів
Сьогодні, 10:45
 0
Дохід вдвічі менший, ніж торік: підсумки туристичного сезону на Шацьких озерах на Волині
Сьогодні, 10:10
 0
США вважають, що Росія планує найближчим часом вдарити по українській цивільній інфраструктурі, – Reuters
Сьогодні, 09:51
 0
Медіа
відео
1/8