Велосипедисти із Підгайцівської громади проїхали півсотні кілометрів до Дня Прапора. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Понад 150 велолюбителів із Підгайцівської громади до Дня Прапора України подолали більше 50 кілометрів маршруту, який пролягав через села громади.
Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської громади.
Велопробіг «Сила в єднанні», який тривав 5 годин, стартував цьогоріч із села Липини, де перші учасники урочисто підняли блакитно-жовтий стяг, заспівали Гімн України та колоною, у супроводі Поліцейських офіцерів Підгайцівської громади, медика та техпідтримки, рушили до Підгайцівської сільської ради.
Об’єднавшись із новими учасниками, велосипедисти заїхали спочатку у Лище, де, поповнивши свої ряди, виїхали у село Романів. Ця ділянка шляху була найважчою через дрібний дощ та гористу місцевість – частину шляху їхали на підйом. Тож зробили технічну зупинку у селі Верхівка, аби дочекатися усіх, хто відстав.
Інша частина шляху була легшою. Тим більше, що господині Романівського старостатинського округу приготували гостям канапки та бідон з джерельною водою. Після Романова і Звірова – половина шляху була подолана, тож Вишнів та Борохів проїхали на одному диханні.
До слова, у Романові, на чолі із старостою Василем Грудіком, долучилися велолюбителі із села Хорлупи та Пальче – цього року маршрут вирішили скоротити, тож туди не заїжджали.
У Піддубцях зробили зупинку біля місцевого стадіону, де якраз тривав футбольний турнір в рамках Чемпіонату Луцького району на підтримку ЗСУ.
Після дружнього виконання «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля», до якого долучились місцеві велосипедисти – учасники вийшли на фінішну пряму і рушили у Гаразджу до Волинського лісового селекційно-насіннєвого центру, де усіх чекав запашний куліш та інші пригощення.
До фінішу приїхало майже 100 велосипедистів. Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк урочисто закрив велопробіг «Сила в єднанні 2022» та зазначив, що заходи, у яких беруть участь одночасно представники усіх старостинських округів Підгайцівської громади – хороший приклад єднання громади.
Попри те, що організатори повідомляли учасників про можливість транспортування велосипедів та втомлених велогонщиків вантажним автобусом, з дистанції ніхто не зійшов - усі приїхали своїми колесами.
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Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської громади.
Велопробіг «Сила в єднанні», який тривав 5 годин, стартував цьогоріч із села Липини, де перші учасники урочисто підняли блакитно-жовтий стяг, заспівали Гімн України та колоною, у супроводі Поліцейських офіцерів Підгайцівської громади, медика та техпідтримки, рушили до Підгайцівської сільської ради.
Об’єднавшись із новими учасниками, велосипедисти заїхали спочатку у Лище, де, поповнивши свої ряди, виїхали у село Романів. Ця ділянка шляху була найважчою через дрібний дощ та гористу місцевість – частину шляху їхали на підйом. Тож зробили технічну зупинку у селі Верхівка, аби дочекатися усіх, хто відстав.
Інша частина шляху була легшою. Тим більше, що господині Романівського старостатинського округу приготували гостям канапки та бідон з джерельною водою. Після Романова і Звірова – половина шляху була подолана, тож Вишнів та Борохів проїхали на одному диханні.
До слова, у Романові, на чолі із старостою Василем Грудіком, долучилися велолюбителі із села Хорлупи та Пальче – цього року маршрут вирішили скоротити, тож туди не заїжджали.
У Піддубцях зробили зупинку біля місцевого стадіону, де якраз тривав футбольний турнір в рамках Чемпіонату Луцького району на підтримку ЗСУ.
Після дружнього виконання «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля», до якого долучились місцеві велосипедисти – учасники вийшли на фінішну пряму і рушили у Гаразджу до Волинського лісового селекційно-насіннєвого центру, де усіх чекав запашний куліш та інші пригощення.
До фінішу приїхало майже 100 велосипедистів. Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк урочисто закрив велопробіг «Сила в єднанні 2022» та зазначив, що заходи, у яких беруть участь одночасно представники усіх старостинських округів Підгайцівської громади – хороший приклад єднання громади.
Попри те, що організатори повідомляли учасників про можливість транспортування велосипедів та втомлених велогонщиків вантажним автобусом, з дистанції ніхто не зійшов - усі приїхали своїми колесами.
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