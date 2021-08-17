Велосипедисти із Підгайцівської громади проїхали півсотні кілометрів до Дня Прапора. ФОТО

Понад 150 велолюбителів із Підгайцівської громади до Дня Прапора України подолали більше 50 кілометрів маршруту, який пролягав через села громади.Про це повідомляють у пресслужбі Підгайцівської громади.Велопробіг «Сила в єднанні», який тривав 5 годин, стартував цьогоріч із села Липини, де перші учасники урочисто підняли блакитно-жовтий стяг, заспівали Гімн України та колоною, у супроводі Поліцейських офіцерів Підгайцівської громади, медика та техпідтримки, рушили до Підгайцівської сільської ради.Об’єднавшись із новими учасниками, велосипедисти заїхали спочатку у Лище, де, поповнивши свої ряди, виїхали у село Романів. Ця ділянка шляху була найважчою через дрібний дощ та гористу місцевість – частину шляху їхали на підйом. Тож зробили технічну зупинку у селі Верхівка, аби дочекатися усіх, хто відстав.Інша частина шляху була легшою. Тим більше, що господині Романівського старостатинського округу приготували гостям канапки та бідон з джерельною водою. Після Романова і Звірова – половина шляху була подолана, тож Вишнів та Борохів проїхали на одному диханні.До слова, у Романові, на чолі із старостою, долучилися велолюбителі із села Хорлупи та Пальче – цього року маршрут вирішили скоротити, тож туди не заїжджали.У Піддубцях зробили зупинку біля місцевого стадіону, де якраз тривав футбольний турнір в рамках Чемпіонату Луцького району на підтримку ЗСУ.Після дружнього виконання «Ще не вмерла України, ні слава, ні воля», до якого долучились місцеві велосипедисти – учасники вийшли на фінішну пряму і рушили у Гаразджу до Волинського лісового селекційно-насіннєвого центру, де усіх чекав запашний куліш та інші пригощення.До фінішу приїхало майже 100 велосипедистів. Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк урочисто закрив велопробіг «Сила в єднанні 2022» та зазначив, що заходи, у яких беруть участь одночасно представники усіх старостинських округів Підгайцівської громади – хороший приклад єднання громади.Попри те, що організатори повідомляли учасників про можливість транспортування велосипедів та втомлених велогонщиків вантажним автобусом, з дистанції ніхто не зійшов - усі приїхали своїми колесами.