На Волині померла ветеранка пожежної охорони

Сьогодні вночі, 23 серпня, померла ветеранка пожежної охорони ВолиніПро це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Чабанчук Наталія Олександрівна народилася 7 липня 1956 року в с. Ясенівка Рожищенського району Волинської області.З 27 квітня 1987 року року до 12 травня 2020 року проходила службу в органах внутрішніх справ України, в органах і підрозділах МНС, ДСНС України."Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої. В нашій пам'яті Наталія Олександрівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійною порадницею, справжнім професіоналом своєї справи.Вічна світла пам'ять нашій колезі!", - зазначають рятувальники.Прощання відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 13:00 в Будинку панахиди.