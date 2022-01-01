На Волині померла ветеранка пожежної охорони
Сьогодні, 11:05
Сьогодні вночі, 23 серпня, померла ветеранка пожежної охорони Волині Наталія Чабанчук.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Чабанчук Наталія Олександрівна народилася 7 липня 1956 року в с. Ясенівка Рожищенського району Волинської області.
З 27 квітня 1987 року року до 12 травня 2020 року проходила службу в органах внутрішніх справ України, в органах і підрозділах МНС, ДСНС України.
"Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої. В нашій пам'яті Наталія Олександрівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійною порадницею, справжнім професіоналом своєї справи.
Вічна світла пам'ять нашій колезі!", - зазначають рятувальники.
Прощання відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 13:00 в Будинку панахиди.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Чабанчук Наталія Олександрівна народилася 7 липня 1956 року в с. Ясенівка Рожищенського району Волинської області.
З 27 квітня 1987 року року до 12 травня 2020 року проходила службу в органах внутрішніх справ України, в органах і підрозділах МНС, ДСНС України.
"Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої. В нашій пам'яті Наталія Олександрівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійною порадницею, справжнім професіоналом своєї справи.
Вічна світла пам'ять нашій колезі!", - зазначають рятувальники.
Прощання відбудеться сьогодні, 23 серпня, о 13:00 в Будинку панахиди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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