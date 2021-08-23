У Луцьку підняли найвищий в області український прапор. ФОТО

Сьогодні, 23 серпня 2022 року, в адміністративному центрі області після загальнонаціональної хвилини мовчання урочисто підняли синьо-жовтий стяг з нагоди Дня Державного Прапора України.Про це інформують у Волинській ОДА.До відзначення державного свята долучилися начальник обласної військової адміністраціїйого заступники, військові, активісти та громадськість.«Національний синьо-жовтий стяг, котрий, як і весь державотворчий спадок, є уособленням нашої величної історії, духовним і матеріальним носієм тисячолітніх традицій, предметом національної гордості і, водночас, знаком єднання українців усього світу», - зазначила ведуча під час короткої урочистої церемонії.Перед будівлею міської ради також урочисто підняли національний стяг.Спочатку усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять Героїв, які загинули під час виконання бойових завдань із захисту суверенітету та територіальної цілісності України, а також мирних громадян України, які загинули від збройної агресії РФ проти України.