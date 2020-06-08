Синоптик розповів, якими будуть останні дні літа
Сьогодні, 11:47
Територію України накриє повітря субтропічного походження із Середньоазіатських районів. Саме тому температура повітря підвищиться, а ймовірність опадів помітно зменшиться.
Про це "Телеграф" розповів синоптик Ігор Кібальчич.
За словами синоптика, повітряна маса стане більш сухою і з меншою кількістю хмарності.
"Це призведе до деякого підвищення середньодобових температур повітря. У денний час також спостерігатиметься зростання температури повітря до +30...+35 градусів. Але про рекордну або аномальну спеку поки не йдеться. Подібних передумов не передбачається, з урахуванням свіжих прогностичних даних", - повідомив синоптик.
Ігор Кібальчич каже, що в більшості областей України зволоження ґрунту є достатнім, а місцями навіть надмірним. Значний дефіцит опадів і ґрунтова посуха зберігається лише в окремих районах в південних областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це "Телеграф" розповів синоптик Ігор Кібальчич.
За словами синоптика, повітряна маса стане більш сухою і з меншою кількістю хмарності.
"Це призведе до деякого підвищення середньодобових температур повітря. У денний час також спостерігатиметься зростання температури повітря до +30...+35 градусів. Але про рекордну або аномальну спеку поки не йдеться. Подібних передумов не передбачається, з урахуванням свіжих прогностичних даних", - повідомив синоптик.
Ігор Кібальчич каже, що в більшості областей України зволоження ґрунту є достатнім, а місцями навіть надмірним. Значний дефіцит опадів і ґрунтова посуха зберігається лише в окремих районах в південних областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Синоптик розповів, якими будуть останні дні літа
Сьогодні, 11:47
У Луцьку підняли найвищий в області український прапор. ФОТО
Сьогодні, 11:32
37-річний лучанин обікрав квартиру на 12 тисяч доларів
Сьогодні, 11:22
Медіа