37-річний лучанин обікрав квартиру на 12 тисяч доларів

37-річний лучанин обікрав квартиру на 12 тисяч доларів
Учора, 22 серпня, посеред дня, зловмисник проник до квартири 32-річного лучанина та викрав понад 12 тисяч доларів. Аби потрапити до помешкання потерпілого, зловмисник пошкодив серцевину замка вхідних дверей.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв 37-річний житель обласного центру.

Слід відзначити, що затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок з житла громадян.

Нині вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

У слідства є підстави вважати, що лучанин може бути причетний до вчинення інших квартирних крадіжок.

Зауважимо, що санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, лучанин, пограбування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Синоптик розповів, якими будуть останні дні літа
Сьогодні, 11:47
У Луцьку підняли найвищий в області український прапор. ФОТО
Сьогодні, 11:32
37-річний лучанин обікрав квартиру на 12 тисяч доларів
Сьогодні, 11:22
На Волині померла ветеранка пожежної охорони
Сьогодні, 11:05
Велосипедисти із Підгайцівської громади проїхали півсотні кілометрів до Дня Прапора. ФОТО
Сьогодні, 10:58
Схожі новини
Попросив допомогти зняти гроші з банкомату: волиняни зібрали кошти для чоловіка, якого пограбували у день народження Попросив допомогти зняти гроші з банкомату: волиняни зібрали кошти для чоловіка, якого пограбували у день народження
22 серпень, 10:50
53-річний лучанин налаштовував обладнання для трансляції пропагандистських телеканалів на Волині 53-річний лучанин налаштовував обладнання для трансляції пропагандистських телеканалів на Волині
18 липень, 15:47
54-річний лучанин проник у літню кухню, вкрав мопед та інструменти для риболовлі 54-річний лучанин проник у літню кухню, вкрав мопед та інструменти для риболовлі
11 липень, 12:40
Зниклого неповнолітнього лучанина знайшли у Рівному. ФОТО Зниклого неповнолітнього лучанина знайшли у Рівному. ФОТО
15 червень, 09:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Запустили новий електропотяг на маршрут Київ-Луцьк
Сьогодні, 12:40
 0
Водія BMW Х5, який на смерть збив жінку біля «Променя» і втік, не взяли під варту
Сьогодні, 12:18
 0
Росія віддала на незаконне всиновлення понад 1000 викрадених дітей з Маріуполя
Сьогодні, 12:00
 0
Синоптик розповів, якими будуть останні дні літа
Сьогодні, 11:47
 0
У Луцьку підняли найвищий в області український прапор. ФОТО
Сьогодні, 11:32
 0
Медіа
відео
1/8