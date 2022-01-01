37-річний лучанин обікрав квартиру на 12 тисяч доларів

Учора, 22 серпня, посеред дня, зловмисник проник до квартири 32-річного лучанина та викрав понад 12 тисяч доларів. Аби потрапити до помешкання потерпілого, зловмисник пошкодив серцевину замка вхідних дверей.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв 37-річний житель обласного центру.Слід відзначити, що затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок з житла громадян.Нині вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.У слідства є підстави вважати, що лучанин може бути причетний до вчинення інших квартирних крадіжок.Зауважимо, що санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.