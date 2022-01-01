37-річний лучанин обікрав квартиру на 12 тисяч доларів
Сьогодні, 11:22
Учора, 22 серпня, посеред дня, зловмисник проник до квартири 32-річного лучанина та викрав понад 12 тисяч доларів. Аби потрапити до помешкання потерпілого, зловмисник пошкодив серцевину замка вхідних дверей.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв 37-річний житель обласного центру.
Слід відзначити, що затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок з житла громадян.
Нині вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
У слідства є підстави вважати, що лучанин може бути причетний до вчинення інших квартирних крадіжок.
Зауважимо, що санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що злочин скоїв 37-річний житель обласного центру.
Слід відзначити, що затриманий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок з житла громадян.
Нині вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.
У слідства є підстави вважати, що лучанин може бути причетний до вчинення інших квартирних крадіжок.
Зауважимо, що санкція ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України передбачає, зокрема, до восьми років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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