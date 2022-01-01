Водія BMW Х5, який на смерть збив жінку біля «Променя» і втік, не взяли під варту

Водія BMW Х5, який на смерть збив жінку біля «Променя» і втік, не взяли під варту
14 серпня на проспекті Василя Мойсея водій BMW Х5 на світлофорі збив жінку 1938 року народження. Жінка загинула на місці події, а водій навіть не призупинився.

Згодом у поліції повідомили, що чоловік був п’яний. У його крові виявили 2,6 проміле алкоголю.

Чоловік, який скоїв аварію, – лучанин Бенещук Микола Григорович, рідний брат адвоката Валерія Бенещука.

Суд першої інстанції обрав підозрюваному запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

Прокурори спробували оскаржити таке рішення і наполягали на взятті підозрюваного під варту.

Засідання суду апеляційної інстанції відбулося учора, 22 серпня.

Апеляційну скаргу розглядали судді Петро Борсук, Олег Клок, Віталій Денісов.

Захист підозрюваного здійснює адвокат Микола Сорокопуд. Представник обвинувачення – прокурор Олександр Ліпко.

Але, як повідомили виданню у пресслужбі прокуратури області, апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін.

Тож Миколу Бенещука, який у стані сп’яніння на смерть збив жінку біля «Променя», залишили під цілодобовим домашнім арештою.

Нагадаємо, раніше з’явилося моторошне відео моменту аварії. На ньому видно, як жінка старшого віку перебігала дорогу. Водій не зменшив швидкості, збив жінку. Від сильного удару її відкинуло на декілька метрів.

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Теги: Водій BMW X5, смертельна ДТП, Луцьк
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