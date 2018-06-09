Водій BMW Х5, який на смерть збив жінку на Василя Мойсея у Луцьку, був п’яний
Сьогодні, 15:05
Водій BMW Х5, який скоїв смертельний наїзд на жінку на проспекті Василя Мойсея у Луцьку вранці 14 серпня, був у стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомили журналістам у секторі комунікації поліції Волині.
Правоохоронці розповіли, що у крові водія виявили 2,6 проміле алкоголю.
Водія вже затримали. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.
За інформацією поліції, жінка 1938 року народження переходила дорогу на світлофорі у той час, коли для неї горіло червоне світло.
Нагадаємо, аварія сталася сьогодні, 14 серпня. Водій збив жінку та втік з місця події. Його затримали менш як за 10 хвилин.
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Про це повідомили журналістам у секторі комунікації поліції Волині.
Правоохоронці розповіли, що у крові водія виявили 2,6 проміле алкоголю.
Водія вже затримали. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.
За інформацією поліції, жінка 1938 року народження переходила дорогу на світлофорі у той час, коли для неї горіло червоне світло.
Нагадаємо, аварія сталася сьогодні, 14 серпня. Водій збив жінку та втік з місця події. Його затримали менш як за 10 хвилин.
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Коментарі 2
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покажіть нам, щоб люди знали хто збиває та вткає.Назвіть хто це.))))) А бабулю винуватою зроблять 100%.