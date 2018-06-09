Водій BMW Х5, який на смерть збив жінку на Василя Мойсея у Луцьку, був п’яний

Водій BMW Х5, який на смерть збив жінку на Василя Мойсея у Луцьку, був п’яний
Водій BMW Х5, який скоїв смертельний наїзд на жінку на проспекті Василя Мойсея у Луцьку вранці 14 серпня, був у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили журналістам у секторі комунікації поліції Волині.

Правоохоронці розповіли, що у крові водія виявили 2,6 проміле алкоголю.

Водія вже затримали. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

За інформацією поліції, жінка 1938 року народження переходила дорогу на світлофорі у той час, коли для неї горіло червоне світло.

Нагадаємо, аварія сталася сьогодні, 14 серпня. Водій збив жінку та втік з місця події. Його затримали менш як за 10 хвилин.

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Теги: BMW Х5, аварія, Василя Мойсея
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Коментарі 2
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Як же це бидло могло о 10.50 вже бути пяним? В таку пору корова навіть води не п*є. Феномен!
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Де номера на "БЕ ЕМ ВЕ" поліція агов????????
покажіть нам, щоб люди знали хто збиває та вткає.Назвіть хто це.))))) А бабулю винуватою зроблять 100%.
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