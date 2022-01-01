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У ЗСУ підтвердили ще один нічний удар по Антонівському мосту на окупованій Херсонщині

У ЗСУ підтвердили ще один нічний удар по Антонівському мосту на окупованій Херсонщині
Збройні сили України в ніч на 14 серпня завдали ще одного удару по Антонівському мосту на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Перед цим у соцмережах ширили відео цього ракетного удару.

«Ми продовжуємо вогневий контроль за транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки у нас є чіткий намір допомогти окупантам ухвалити правильне рішення та направити їх чергові "жести доброї волі" у потрібному нам напрямку», — сказала Гуменюк.

За її словами, нового удару по Антонівському мосту було завдано для того, щоб закріпити його статус «остаточно непроїзного». Речниця стверджує, що Силам оборони України вдалося майже повністю обірвати постачання армії окупантів на західному березі Дніпра на Херсонщині.

«Це означає, що важка техніка та перевезення боєприпасів надзвичайно ускладнені аж до неможливості. Ми продовжуємо уточнювати всі результати і коли отримаємо абсолютну оцінку, в тому числі експертну, для розуміння того, що ці артерії вже не можуть використовуватися, то оголосимо це», — каже Гуменюк.

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Теги: Антонівський міст, удар, Херсонщина, ЗСУ
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