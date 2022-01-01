Чому відбуваються «облави»: у Сухопутних військах пояснили примусове вручення повісток

Роман Горбач пояснив, чому представники військкоматів вручають повістки військовозобов’язаним на вулицях і чому не завжди означає, що людину, яка отримала повістку, заберуть до армії.



Про це він розповів у розмові з



Повістку можна вручати в будь-якому місці, не забороненому законодавством. У командуванні Сухопутних військ кажуть: вручати повістки за домашніми адресами військовозобов’язаних не ефективно просто через те, що люди можуть не відчиняти двері.



"Тому начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей, – говорить Горбач. – Разом з органами поліції можна перевірити документи в кожного чоловіка, встановити особу та вручити повістку. Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година. Але це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб призвати їх до ЗСУ. У 95% це роблять, щоб громадянин з’явився в територіальний центр і щоб там уточнили його військово-облікові дані. А потім він повертається додому".



Горбач каже: військово-облікові дані громадян постійно змінюються – у когось народжуються діти, хтось починає хворіти, а хтось здобуває освіту, одружується або розлучається. Все це постійно потрібно уточнювати. "Якби військовозобов’язані самі подавали оновлені дані в територіальні центри, ніхто не ловив би їх на вулицях", – продовжує Горбач.



Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ погоджується, що в деяких випадках вручення повістки виглядає як покарання – наприклад, коли їх дають тим, хто порушив комендантську годину, і тим більше, коли такого військовозобов’язаного викрили в нічному клубі. "Можливо, це й виглядає як покарання, – каже Горбач. – Але це не покарання. Просто деякі начальники територіальних центрів, скажімо так, шукають найефективніший спосіб вручити повістку. Ми ж не йдемо на рибалку в місце, де не ловиться риба? Так і тут. Тим більше, те, що людина знаходилась в нічному клубі та порушила комендантську годину, не означає, що вона не свідома, має погані моральні якості або взагалі злочинець. Це може бути абсолютно адекватна людина. Просто не вона сама прийшла в територіальний центр, а її запросили".



Те саме стосується чоловіків, які ще навесні евакуювалися на захід країни. За словами Горбача, за статистикою, таким людям вручили в рази менше повісток, ніж тим, хто зареєстрований в західних областях: "Хоча суб’єктивні враження можуть бути іншими".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУпояснив, чому представники військкоматів вручають повістки військовозобов’язаним на вулицях і чому не завжди означає, що людину, яка отримала повістку, заберуть до армії.Про це він розповів у розмові з Liga.net Повістку можна вручати в будь-якому місці, не забороненому законодавством. У командуванні Сухопутних військ кажуть: вручати повістки за домашніми адресами військовозобов’язаних не ефективно просто через те, що люди можуть не відчиняти двері."Тому начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей, – говорить Горбач. – Разом з органами поліції можна перевірити документи в кожного чоловіка, встановити особу та вручити повістку. Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година. Але це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб призвати їх до ЗСУ. У 95% це роблять, щоб громадянин з’явився в територіальний центр і щоб там уточнили його військово-облікові дані. А потім він повертається додому".Горбач каже: військово-облікові дані громадян постійно змінюються – у когось народжуються діти, хтось починає хворіти, а хтось здобуває освіту, одружується або розлучається. Все це постійно потрібно уточнювати. "Якби військовозобов’язані самі подавали оновлені дані в територіальні центри, ніхто не ловив би їх на вулицях", – продовжує Горбач.Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ погоджується, що в деяких випадках вручення повістки виглядає як покарання – наприклад, коли їх дають тим, хто порушив комендантську годину, і тим більше, коли такого військовозобов’язаного викрили в нічному клубі. "Можливо, це й виглядає як покарання, – каже Горбач. – Але це не покарання. Просто деякі начальники територіальних центрів, скажімо так, шукають найефективніший спосіб вручити повістку. Ми ж не йдемо на рибалку в місце, де не ловиться риба? Так і тут. Тим більше, те, що людина знаходилась в нічному клубі та порушила комендантську годину, не означає, що вона не свідома, має погані моральні якості або взагалі злочинець. Це може бути абсолютно адекватна людина. Просто не вона сама прийшла в територіальний центр, а її запросили".Те саме стосується чоловіків, які ще навесні евакуювалися на захід країни. За словами Горбача, за статистикою, таким людям вручили в рази менше повісток, ніж тим, хто зареєстрований в західних областях: "Хоча суб’єктивні враження можуть бути іншими".

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