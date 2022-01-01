Польща працює над концепцією відмови росіянам у видачі віз





Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, пише



Однак дипломат визнав, що не всі країни Євросоюзу на це згодні.



"Проти виступають Німеччина, Франція та Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму для громадян РФ, Польша працює над новим рішенням", – наголоси він.



За його словами, Варшава веде переговори на цю тему с деякими країнами ЄС, наголосивши, що їхні плани підтримують Литва, Латвія, Естонія, Чехія та Словаччина.



Польша вже кілька місяців не видає туристичні візи росіянам, їх отримують тільки ті громадяни РФ, які через роботу змушені перетинати кордон – це водії вантажівок, дипломати, а також особи, які мають Карту поляка, та члени родин громадян Польщі.

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