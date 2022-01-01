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США вважають, що Росія планує найближчим часом вдарити по українській цивільній інфраструктурі, – Reuters

США вважають, що Росія планує найближчим часом вдарити по українській цивільній інфраструктурі, – Reuters
Сполучені Штати мають розвіддані про те, що Росія планує незабаром здійснити нові напади на цивільну інфраструктуру України та урядові об’єкти.

Про це пише Reuters з посиланням на американського посадовця, повідомляє Громадське.

«У нас є інформація, що РФ активізує зусилля щодо завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державним об'єктам України найближчими днями. Ми стурбовані загрозою, яку російські удари становлять для цивільного населення та громадської інфраструктури», — сказав чиновник.

Ризики на День Незалежності

Висока ймовірність обстрілів пов'язана із Днем Незалежності, який Україна святкуватиме 24 серпня. В Офісі президента припускають, що в цей день Росія може збільшити кількість ракетних обстрілів українських населених пунктів, зокрема й Києва.

У поліції закликали українців у святкові дні 23-25 серпня чітко дотримуватися умов повітряної тривоги та обов’язково ховатися в укриття. Президент Володимир Зеленський теж казав, що Росія може постаратися зробити в ці дні щось «особливо гидке та жорстоке».

А на Харківщині на День незалежності навіть ввели довгу комендантську годину: вона триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Через це «Укрзалізниця» закликала пасажирів перенести поїздки до Харкова в ці дні.


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Теги: Росія, Україна, війна
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