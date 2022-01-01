ЗСУ ліквідували близько 45 550 російських військових





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 921 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од,

артилерійських систем – 1 033 (+1) од,

РСЗВ ‒ 266 (+0) од,

засоби ППО - 146 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 198 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2),

крилаті ракети ‒ 196 (+2),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од,

спеціальна техніка ‒ 99 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано,танків ‒ 1 921 (+2) од,бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од,артилерійських систем – 1 033 (+1) од,РСЗВ ‒ 266 (+0) од,засоби ППО - 146 (+1) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 198 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2),крилаті ракети ‒ 196 (+2),кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од,спеціальна техніка ‒ 99 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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