ЗСУ ліквідували близько 45 550 російських військових
Сьогодні, 09:30
Російська армія втратила у війні з Україною близько 45 550 військових.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 921 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од,
артилерійських систем – 1 033 (+1) од,
РСЗВ ‒ 266 (+0) од,
засоби ППО - 146 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 198 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2),
крилаті ракети ‒ 196 (+2),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од,
спеціальна техніка ‒ 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.08 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 45 550 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 921 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 238 (+8) од,
артилерійських систем – 1 033 (+1) од,
РСЗВ ‒ 266 (+0) од,
засоби ППО - 146 (+1) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 198 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 817 (+2),
крилаті ракети ‒ 196 (+2),
кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 150 (+1) од,
спеціальна техніка ‒ 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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