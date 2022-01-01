Картини, присвячені кожній області: у Луцьку капелан представив художню виставку

Олександра Левчука "Українські ангели". Кожна художня робота розповідає про різні регіони України.



Про це розповів



Крім того, з його слів, експозиція присвячена українцям різних спеціальностей, які працюють на передовій та в тилу.



"Ті які в тилу, своєю працею, власним подвигом, стають прикладом для наслідування, вони роблять найбільше, вони наближають нашу перемогу, а головне – надихають тих людей, які напряму воюють", – зазначив капелан.



Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну отець Олександр Левчук написав 28 картин. Каже: кожен творчий доробок супроводжується поезією.



"Серед Європи, серед міста, серед бою, мала дитина раптом стала сиротою. Солдат від вибуху закрив її собою і крила ангельські розкрились за собою", – додав священник.



Картини, зазначив автор виставки, присвячені кожній області України. Воїни, медики, рятувальники, кухарі, журналісти: кожен на своєму місті – ангел, який наближає перемогу. Експозиційний ряд картин розпочинається сучасною авторською іконою. На ній зображені захисники української землі, – говорить священник Володимир Подолець.



"Є речі, які треба шанувати, бо це частина нашого життя, відображення нашого буття, наші реалії, наша історія. Гляньте історію усіх ікон: вони міняються. Хто зна, може через якесь століття ця не буде іконою, вираженою для шанування", – розповів протоієрей.



Мистецьку оцінку творам дав художник Петро Собко. Говорить: кожна робота означена темою, що є цікавим не лише для Волині та волинського поціновувача, а й для країни вцілому.



"Це перш по мистецтву, повинна бути тема, на другому місці композиція, на третьому викладання, малювання. Цікаво і для Волині, і для України", – додав митець.



Виставка картин Олександра Левчука триватиме впродовж місяця в нижній залі Галереї мистецтв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку в Галереї мистецтв відкрили виставку військового священника"Українські ангели". Кожна художня робота розповідає про різні регіони України.Про це розповів Суспільному автор робіт.Крім того, з його слів, експозиція присвячена українцям різних спеціальностей, які працюють на передовій та в тилу."Ті які в тилу, своєю працею, власним подвигом, стають прикладом для наслідування, вони роблять найбільше, вони наближають нашу перемогу, а головне – надихають тих людей, які напряму воюють", – зазначив капелан.Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну отець Олександр Левчук написав 28 картин. Каже: кожен творчий доробок супроводжується поезією."Серед Європи, серед міста, серед бою, мала дитина раптом стала сиротою. Солдат від вибуху закрив її собою і крила ангельські розкрились за собою", – додав священник.Картини, зазначив автор виставки, присвячені кожній області України. Воїни, медики, рятувальники, кухарі, журналісти: кожен на своєму місті – ангел, який наближає перемогу. Експозиційний ряд картин розпочинається сучасною авторською іконою. На ній зображені захисники української землі, – говорить священник"Є речі, які треба шанувати, бо це частина нашого життя, відображення нашого буття, наші реалії, наша історія. Гляньте історію усіх ікон: вони міняються. Хто зна, може через якесь століття ця не буде іконою, вираженою для шанування", – розповів протоієрей.Мистецьку оцінку творам дав художник. Говорить: кожна робота означена темою, що є цікавим не лише для Волині та волинського поціновувача, а й для країни вцілому."Це перш по мистецтву, повинна бути тема, на другому місці композиція, на третьому викладання, малювання. Цікаво і для Волині, і для України", – додав митець.Виставка картин Олександра Левчука триватиме впродовж місяця в нижній залі Галереї мистецтв.

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