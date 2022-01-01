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Картини, присвячені кожній області: у Луцьку капелан представив художню виставку

Картини, присвячені кожній області: у Луцьку капелан представив художню виставку
У Луцьку в Галереї мистецтв відкрили виставку військового священника Олександра Левчука "Українські ангели". Кожна художня робота розповідає про різні регіони України.

Про це розповів Суспільному автор робіт.

Крім того, з його слів, експозиція присвячена українцям різних спеціальностей, які працюють на передовій та в тилу.

"Ті які в тилу, своєю працею, власним подвигом, стають прикладом для наслідування, вони роблять найбільше, вони наближають нашу перемогу, а головне – надихають тих людей, які напряму воюють", – зазначив капелан.

Від початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну отець Олександр Левчук написав 28 картин. Каже: кожен творчий доробок супроводжується поезією.

"Серед Європи, серед міста, серед бою, мала дитина раптом стала сиротою. Солдат від вибуху закрив її собою і крила ангельські розкрились за собою", – додав священник.

Картини, зазначив автор виставки, присвячені кожній області України. Воїни, медики, рятувальники, кухарі, журналісти: кожен на своєму місті – ангел, який наближає перемогу. Експозиційний ряд картин розпочинається сучасною авторською іконою. На ній зображені захисники української землі, – говорить священник Володимир Подолець.
Картини, присвячені кожній області: у Луцьку капелан представив художню виставку

"Є речі, які треба шанувати, бо це частина нашого життя, відображення нашого буття, наші реалії, наша історія. Гляньте історію усіх ікон: вони міняються. Хто зна, може через якесь століття ця не буде іконою, вираженою для шанування", – розповів протоієрей.
Картини, присвячені кожній області: у Луцьку капелан представив художню виставку

Мистецьку оцінку творам дав художник Петро Собко. Говорить: кожна робота означена темою, що є цікавим не лише для Волині та волинського поціновувача, а й для країни вцілому.

"Це перш по мистецтву, повинна бути тема, на другому місці композиція, на третьому викладання, малювання. Цікаво і для Волині, і для України", – додав митець.

Виставка картин Олександра Левчука триватиме впродовж місяця в нижній залі Галереї мистецтв.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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