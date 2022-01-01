Як працює Луцький центральний пункт допомоги та за чим звертаються переселенці





Як розповіла Тетяна Книш, вимушено переселеним особам допомогу надають лише в понеділок, середу та четвер із 9:00 до 18:00.



"Від жодної допомоги ми не відмовляємося і щиро дякуємо усім, хто долучається до допомоги. З військовими будемо працювати окремо – це будуть виділені інші дні для роботи та задоволення їхніх потреб", – говорить Тетяна Книш.



За якою допомогою звертаються переселенці



У пункт допомоги за дитячою коляскою прийшла 23-річна Ірина Дуденко. Жінка приїхала до Луцька з Херсонщини 10 днів тому з двома дітьми трьох і півтора року. З її слів, дорога була складною і довгою, тому брала з собою лише найнеобхідніше.



"Ми півтори доби стояли в селі на заправці, ночували в автобусі з дітьми. Коли доїхали до Запоріжжя, одразу стало краще, бо побачили наших. Зразу на душі стало якось добре, а сюди приїхали – тут дуже гарні люди, всі допомагають", – каже переселенка.



З березня до пункту допомоги за найнеобхіднішим приходить 46-річна Інна Рогушкіна з Луганщини. З її слів, від війни втікала вже двічі: спочатку у 2014 році, потім у 2022-му. До Луцька з міста Сєвєродонецьк приїхала з батьками та 29-річним сином-інвалідом першої групи.



"У нас не було ні речей, нічого з собою, тому що уже не було комунікацій, не було вже зв’язку. Все, що нам потрібно, все нам дають. Вони нас одягли, сьогодні я приходила за пледами", – каже переселенка.



За одягом та засобами гігієни вперше в пункт допомоги прийшла 38-річна Вікторія з міста Ізюм Харківської області. Розповідає: в Луцьку – другий тиждень.



"Переїхали, бо дітям треба до школи. Який може бути настрій зараз?! Мама – в окупації, будинку немає", – зазначила переселенка.



Як волонтерять та допомагають центру допомоги лучани



З квітня волонтерить в пункті допомоги в Палаці учнівської молоді лучанка Олена Бовда. Жінка за фахом викладачка на факультеті іноземної філології у Волинському національному університеті.



"Свою відпустку, яку маю на роботі, проводжу тут. Працюємо з вимушено переселеними людьми. Стараємося допомагати як можемо, чим можемо: і морально, і психологічно", – каже жінка.



Зі слів волонтера Андрія Хомича, до центру допомоги люди приносять різноманітні речі: одяг, взуття, дитячі іграшки, постільну білизну, матраци, ковдри, подушки тощо. Жителька Луцького району Антоніна розповіла: привезла чоловічий та жіночий одяг, аби допомогти переселенцям.



У пункті допомоги, додала відповідальна за пункт допомоги Тетяна Книш, зараз приймають переселенців з Миколаївщини, Херсонщини, Луганщини, Донеччини та Запоріжжя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький центральний пункт допомоги, який переїхав з облмуздрамтеатру до Палацу учнівської молоді, нині працює тричі на тиждень, куди за гуманітарною допомогою звертаються переселенці та військові.Як розповіла Суспільному відповідальна за пункт допомоги, вимушено переселеним особам допомогу надають лише в понеділок, середу та четвер із 9:00 до 18:00."Від жодної допомоги ми не відмовляємося і щиро дякуємо усім, хто долучається до допомоги. З військовими будемо працювати окремо – це будуть виділені інші дні для роботи та задоволення їхніх потреб", – говорить Тетяна Книш.У пункт допомоги за дитячою коляскою прийшла 23-річна. Жінка приїхала до Луцька з Херсонщини 10 днів тому з двома дітьми трьох і півтора року. З її слів, дорога була складною і довгою, тому брала з собою лише найнеобхідніше."Ми півтори доби стояли в селі на заправці, ночували в автобусі з дітьми. Коли доїхали до Запоріжжя, одразу стало краще, бо побачили наших. Зразу на душі стало якось добре, а сюди приїхали – тут дуже гарні люди, всі допомагають", – каже переселенка.З березня до пункту допомоги за найнеобхіднішим приходить 46-річназ Луганщини. З її слів, від війни втікала вже двічі: спочатку у 2014 році, потім у 2022-му. До Луцька з міста Сєвєродонецьк приїхала з батьками та 29-річним сином-інвалідом першої групи."У нас не було ні речей, нічого з собою, тому що уже не було комунікацій, не було вже зв’язку. Все, що нам потрібно, все нам дають. Вони нас одягли, сьогодні я приходила за пледами", – каже переселенка.За одягом та засобами гігієни вперше в пункт допомоги прийшла 38-річназ міста Ізюм Харківської області. Розповідає: в Луцьку – другий тиждень."Переїхали, бо дітям треба до школи. Який може бути настрій зараз?! Мама – в окупації, будинку немає", – зазначила переселенка.З квітня волонтерить в пункті допомоги в Палаці учнівської молоді лучанка. Жінка за фахом викладачка на факультеті іноземної філології у Волинському національному університеті."Свою відпустку, яку маю на роботі, проводжу тут. Працюємо з вимушено переселеними людьми. Стараємося допомагати як можемо, чим можемо: і морально, і психологічно", – каже жінка.Зі слів волонтера, до центру допомоги люди приносять різноманітні речі: одяг, взуття, дитячі іграшки, постільну білизну, матраци, ковдри, подушки тощо. Жителька Луцького районурозповіла: привезла чоловічий та жіночий одяг, аби допомогти переселенцям.У пункті допомоги, додала відповідальна за пункт допомоги Тетяна Книш, зараз приймають переселенців з Миколаївщини, Херсонщини, Луганщини, Донеччини та Запоріжжя.

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