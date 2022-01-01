Як працює Луцький центральний пункт допомоги та за чим звертаються переселенці
Сьогодні, 05:16
Луцький центральний пункт допомоги, який переїхав з облмуздрамтеатру до Палацу учнівської молоді, нині працює тричі на тиждень, куди за гуманітарною допомогою звертаються переселенці та військові.
Як розповіла Суспільному відповідальна за пункт допомоги Тетяна Книш, вимушено переселеним особам допомогу надають лише в понеділок, середу та четвер із 9:00 до 18:00.
"Від жодної допомоги ми не відмовляємося і щиро дякуємо усім, хто долучається до допомоги. З військовими будемо працювати окремо – це будуть виділені інші дні для роботи та задоволення їхніх потреб", – говорить Тетяна Книш.
За якою допомогою звертаються переселенці
У пункт допомоги за дитячою коляскою прийшла 23-річна Ірина Дуденко. Жінка приїхала до Луцька з Херсонщини 10 днів тому з двома дітьми трьох і півтора року. З її слів, дорога була складною і довгою, тому брала з собою лише найнеобхідніше.
"Ми півтори доби стояли в селі на заправці, ночували в автобусі з дітьми. Коли доїхали до Запоріжжя, одразу стало краще, бо побачили наших. Зразу на душі стало якось добре, а сюди приїхали – тут дуже гарні люди, всі допомагають", – каже переселенка.
З березня до пункту допомоги за найнеобхіднішим приходить 46-річна Інна Рогушкіна з Луганщини. З її слів, від війни втікала вже двічі: спочатку у 2014 році, потім у 2022-му. До Луцька з міста Сєвєродонецьк приїхала з батьками та 29-річним сином-інвалідом першої групи.
"У нас не було ні речей, нічого з собою, тому що уже не було комунікацій, не було вже зв’язку. Все, що нам потрібно, все нам дають. Вони нас одягли, сьогодні я приходила за пледами", – каже переселенка.
За одягом та засобами гігієни вперше в пункт допомоги прийшла 38-річна Вікторія з міста Ізюм Харківської області. Розповідає: в Луцьку – другий тиждень.
"Переїхали, бо дітям треба до школи. Який може бути настрій зараз?! Мама – в окупації, будинку немає", – зазначила переселенка.
Як волонтерять та допомагають центру допомоги лучани
З квітня волонтерить в пункті допомоги в Палаці учнівської молоді лучанка Олена Бовда. Жінка за фахом викладачка на факультеті іноземної філології у Волинському національному університеті.
"Свою відпустку, яку маю на роботі, проводжу тут. Працюємо з вимушено переселеними людьми. Стараємося допомагати як можемо, чим можемо: і морально, і психологічно", – каже жінка.
Зі слів волонтера Андрія Хомича, до центру допомоги люди приносять різноманітні речі: одяг, взуття, дитячі іграшки, постільну білизну, матраци, ковдри, подушки тощо. Жителька Луцького району Антоніна розповіла: привезла чоловічий та жіночий одяг, аби допомогти переселенцям.
У пункті допомоги, додала відповідальна за пункт допомоги Тетяна Книш, зараз приймають переселенців з Миколаївщини, Херсонщини, Луганщини, Донеччини та Запоріжжя.
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Як розповіла Суспільному відповідальна за пункт допомоги Тетяна Книш, вимушено переселеним особам допомогу надають лише в понеділок, середу та четвер із 9:00 до 18:00.
"Від жодної допомоги ми не відмовляємося і щиро дякуємо усім, хто долучається до допомоги. З військовими будемо працювати окремо – це будуть виділені інші дні для роботи та задоволення їхніх потреб", – говорить Тетяна Книш.
За якою допомогою звертаються переселенці
У пункт допомоги за дитячою коляскою прийшла 23-річна Ірина Дуденко. Жінка приїхала до Луцька з Херсонщини 10 днів тому з двома дітьми трьох і півтора року. З її слів, дорога була складною і довгою, тому брала з собою лише найнеобхідніше.
"Ми півтори доби стояли в селі на заправці, ночували в автобусі з дітьми. Коли доїхали до Запоріжжя, одразу стало краще, бо побачили наших. Зразу на душі стало якось добре, а сюди приїхали – тут дуже гарні люди, всі допомагають", – каже переселенка.
З березня до пункту допомоги за найнеобхіднішим приходить 46-річна Інна Рогушкіна з Луганщини. З її слів, від війни втікала вже двічі: спочатку у 2014 році, потім у 2022-му. До Луцька з міста Сєвєродонецьк приїхала з батьками та 29-річним сином-інвалідом першої групи.
"У нас не було ні речей, нічого з собою, тому що уже не було комунікацій, не було вже зв’язку. Все, що нам потрібно, все нам дають. Вони нас одягли, сьогодні я приходила за пледами", – каже переселенка.
За одягом та засобами гігієни вперше в пункт допомоги прийшла 38-річна Вікторія з міста Ізюм Харківської області. Розповідає: в Луцьку – другий тиждень.
"Переїхали, бо дітям треба до школи. Який може бути настрій зараз?! Мама – в окупації, будинку немає", – зазначила переселенка.
Як волонтерять та допомагають центру допомоги лучани
З квітня волонтерить в пункті допомоги в Палаці учнівської молоді лучанка Олена Бовда. Жінка за фахом викладачка на факультеті іноземної філології у Волинському національному університеті.
"Свою відпустку, яку маю на роботі, проводжу тут. Працюємо з вимушено переселеними людьми. Стараємося допомагати як можемо, чим можемо: і морально, і психологічно", – каже жінка.
Зі слів волонтера Андрія Хомича, до центру допомоги люди приносять різноманітні речі: одяг, взуття, дитячі іграшки, постільну білизну, матраци, ковдри, подушки тощо. Жителька Луцького району Антоніна розповіла: привезла чоловічий та жіночий одяг, аби допомогти переселенцям.
У пункті допомоги, додала відповідальна за пункт допомоги Тетяна Книш, зараз приймають переселенців з Миколаївщини, Херсонщини, Луганщини, Донеччини та Запоріжжя.
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