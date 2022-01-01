 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

США не підтримують повну заборону на видачу віз росіянам, – CNN

США не підтримують повну заборону на видачу віз росіянам, – CNN
Сполучені Штати не підтримують повну заборону на видачу віз громадянам Росії.

Про це заявив у понеділок представник Держдепартаменту в коментарі CNN, пише УНІАН.

"США не хотіли б закривати шляхи до притулку і безпеки для російських дисидентів або інших осіб, вразливих для порушень прав людини. Нам також було ясно, що важливо провести межу між діями російського уряду і його політикою в Україні і народом Росії", — йдеться в заяві офіційного представника.

Представник додав, що США "співпрацювали з союзниками і партнерами, щоб накласти витрати, включаючи візові обмеження для кремлівських чиновників і їх помічників".

"З 24 лютого 2022 року Сполучені Штати зробили кроки по введенню візових обмежень майже для 5000 осіб у відповідь на вторгнення Росії в Україну", — заявили вони. "Ми продовжимо виявляти причетних до російського вторгнення і будемо закликати до відповідальності за їх дії. Ми шукаємо всі інструменти, щоб притягнути Кремль до відповідальності".

Нагадаємо, у Зеленського анонсували перший документ з гарантій безпеки для України. Українська сторона вже ознайомилася з текстом і вважає, що це буде "дуже потужний документ".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів
Сьогодні, 03:15
У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами
Сьогодні, 01:08
«Пам’ятаємо наших Героїв»: у Луцьку з`явилися led-екрани із світлинами загиблих у війні захисників
22 серпень, 22:32
Міноборони Німеччини відхилило заклики надати Україні більше зброї
22 серпень, 22:15
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів
Сьогодні, 03:15
США не підтримують повну заборону на видачу віз росіянам, – CNN
Сьогодні, 02:21
У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами
Сьогодні, 01:08
23 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині зростають зарплати, або Добрі новини від ВолиньPost за 22 серпня
22 серпень, 23:32
Схожі новини
Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів
Сьогодні, 03:15
У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами
Сьогодні, 01:08
«Пам’ятаємо наших Героїв»: у Луцьку з`явилися led-екрани із світлинами загиблих у війні захисників «Пам’ятаємо наших Героїв»: у Луцьку з`явилися led-екрани із світлинами загиблих у війні захисників
22 серпень, 22:32
Міноборони Німеччини відхилило заклики надати Україні більше зброї Міноборони Німеччини відхилило заклики надати Україні більше зброї
22 серпень, 22:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Жителів Херсонщини закликають триматись подалі від мостів
Сьогодні, 03:15
 0
США не підтримують повну заборону на видачу віз росіянам, – CNN
Сьогодні, 02:21
 0
У Луцьку запрацював пункт допомоги переселенцям з тваринами
Сьогодні, 01:08
 0
23 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині зростають зарплати, або Добрі новини від ВолиньPost за 22 серпня
22 серпень, 23:32
 0
Медіа
відео
1/8