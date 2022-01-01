На Волині зростають зарплати, або Добрі новини від ВолиньPost за 22 серпня

На Волині зростають зарплати, або Добрі новини від ВолиньPost за 22 серпня
Ситуація в Україні – напружена, утім добрі новини нам таки вдалося відшукати. Мужні українки та українці борються за незалежність Батьківщини вже 180-ий день, а, отже, число «добрих» орків у зведенні Генштабу невпинно зростає.

Традиційно у постійній рубриці нагадуємо лише про позитивні інфоприводи. До прикладу, сьогодні, 22 серпня, ми писали про таке:

Повітряні сили знищили ще один БПЛА окупантів. ВІДЕО

Українські військові з кожним днем знищують все більше ворожої техніки. У неділю, 21 серпня, наші воїни "приземлили" ще один БПЛА окупантів.

Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку.

"Слава Українським воїнам! Разом Переможемо!" - зазначили у службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр".

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За минулу добу ЗСУ знищили 200 окупантів, сім танків і гелікоптер

Росія втратила у війні з Україною вже 45 400 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько 45 400 (+200) осіб,
танків ‒ 1 919 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од,
артилерійських систем – 1 032 (+4) од,
РСЗВ – 266 (+0) од,
засобів ППО – 145 (+4) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 198 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9),
крилатих ракет – 194 (+4),
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од,
спеціальної техніки – 99 (+0).

На Волині зростають зарплати

В Україні простежується тенденція, коли роботодавці знижують заробітні плати працівникам. Викликано це економічною кризою, яка послідувала за війною: багато підприємств закрилися, велика кількість українців втратила роботу. Проте у Волинській області заробітні плати таки зросли.

Рівень окладів, які загалом запропонують роботодавці на Волині, складає 14 000 грн (+14,8).

Які переселенці можуть отримати 6600 гривень допомоги

Мешканці Мелітополя та району, які виїхали з окупації, зможуть оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Save the children одразу після прибуття у Запоріжжя. Сума виплати - від 6600 гривень.

За словами мера, кожен член сім’ї зможе отримати від 6600 гривень в залежності від певної категорії.

"Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок", - розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Головні умови отримання виплати

- необхідно виїхати з окупованого Мелітополя та району до Запоріжжя;
- зареєструватись на отримання фіндопомоги треба протягом трьох діб після евакуації;
- допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців вже отримав кошти від інших міжнародних організацій;
- зареєструватись на її отримання допомагають волонтери відкритого простору допомоги "Саме тут" прямо на "Епіцентрі" (Запоріжжя).

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Теги: Добрі новини
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