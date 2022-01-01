На Волині зростають зарплати, або Добрі новини від ВолиньPost за 22 серпня

Ситуація в Україні – напружена, утім добрі новини нам таки вдалося відшукати. Мужні українки та українці борються за незалежність Батьківщини вже 180-ий день, а, отже, число «добрих» орків у зведенні Генштабу невпинно зростає.Українські військові з кожним днем знищують все більше ворожої техніки. У неділю, 21 серпня, наші воїни "приземлили" ще один БПЛА окупантів.Військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу "вивели з ладу" безпілотник на південно-східному напрямку."Слава Українським воїнам! Разом Переможемо!" - зазначили у службі зв'язків з громадськістю повітряного командування "Центр".Росія втратила у війні з Україною вже 45 400 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 45 400 (+200) осіб,танків ‒ 1 919 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 4 230 (+6) од,артилерійських систем – 1 032 (+4) од,РСЗВ – 266 (+0) од,засобів ППО – 145 (+4) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 198 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 815 (+9),крилатих ракет – 194 (+4),кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 149 (+6) од,спеціальної техніки – 99 (+0).В Україні простежується тенденція, коли роботодавці знижують заробітні плати працівникам. Викликано це економічною кризою, яка послідувала за війною: багато підприємств закрилися, велика кількість українців втратила роботу. Проте у Волинській області заробітні плати таки зросли.Рівень окладів, які загалом запропонують роботодавці на Волині, складає 14 000 грн (+14,8).Мешканці Мелітополя та району, які виїхали з окупації, зможуть оформити фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Save the children одразу після прибуття у Запоріжжя. Сума виплати - від 6600 гривень.За словами мера, кожен член сім’ї зможе отримати від 6600 гривень в залежності від певної категорії."Зареєструватись можна протягом трьох діб після евакуації. Для цього необхідно знати свій банківський IBAN рахунок", - розповів мер Мелітополя- необхідно виїхати з окупованого Мелітополя та району до Запоріжжя;- зареєструватись на отримання фіндопомоги треба протягом трьох діб після евакуації;- допомога не надається тим, хто протягом трьох місяців вже отримав кошти від інших міжнародних організацій;- зареєструватись на її отримання допомагають волонтери відкритого простору допомоги "Саме тут" прямо на "Епіцентрі" (Запоріжжя).