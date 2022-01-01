Бійцям 63-ї ОМБр потрібна допомога: волинські волонтери збирають кошти на автомобіль





З початком повномасштабного вторгнення рідні брати Назар та Владислав Кучмики із селища Колки Луцької громади взялися за збір коштів та покупку автомобілів для ЗСУ. Зараз збирають на автомобіль для хлопців з 63-ої окремої механізованої бригади, розповіли волонтери Інформаційному агентству ВолиньPost.



«Хлопцям потрібна допомога. Необхідна сума – 150 000 гривень, на даний час маємо близько 30 тисяч. Кошти треба на придбання автомобіля бійцям, які захищають українців у гарячих точках нашої країни. Збираємо саме на Mercedes Vito, авто, яке зможе оперативно вивезти людей та доставити необхідні речі з тилу. Тому найкращий варіант — це отакі вантажні буси. Заздалегідь вдячні всім, хто приєднається до збору коштів», – кажуть колківчани.



Попередньо хлопці вже передали два автомобілі для наших бійців на фронті. Крім того, волонтери на прохання організатора екскурсій Маневицького краєзнавчого музею Людмили Піддубної привезли чимало експонатів із зони бойових дій. Кожна річ нагадує про те, що переживає наша країна зараз і те, що боротьба за її незалежність триває.



«Розповісти про історію, що твориться просто зараз, свідками якої ми є, надзвичайно важливо. Розповісти про відданість… В країні триває війна, щодня на фронті гинуть люди – військові, цивільні, волонтери, добровольці, медики. Ми маємо бути вдячні тим, хто нас захищає», – каже Людмила, в якої у тій же 63-ій ОМБр служить рідний брат.



Ми всі стали частиною великого мурашника, бо за купівлею кожної автівки для ЗСУ насправді стоять десятки людей. Усе тримається на довірі й бажанні допомагати.



Щоб долучитися до покупки авто для фронту, ви можете надіслати кошти Владиславу Кучмику на картку Приватбанку 5168752004345479



Монобанк



5375411407724306



IBAN: UA503220010000026205303536747 ЄДРОПОУ: 3681900715 PayPal:











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