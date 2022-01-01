Винуватець смертельної ДТП в Цумані таки відбуватиме покарання за ґратами

Винуватець смертельної ДТП в Цумані таки відбуватиме покарання за ґратами
Прокурори галузевого відділу Волинської обласної прокуратури відстояли у суді апеляційної інстанції вирок 30-річному жителю селища Цумань, визнаному винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Нагадаємо, увечері 23 жовтня 2020 року нетверезий молодик на дорозі в рідному селищі не впорався з керуванням автомобілем марки «Форд Транзит», виїхав на узбіччя, де зіткнувся з електроопорою і перекинувся.

У результаті ДТП 64-річний пасажир авто загинув.

Попри те, що водій не визнав своєї винуватості у тому, що сталося, її було доведено зібраними у ході досудового розслідування доказами і Ківерцівський районний суд призначив волинянину покарання у виді семи років позбавлення волі із позбавленням на три роки права керування транспортними засобами.

Не погодившись із вироком, сторона захисту оскаржила його в апеляційному порядку, проте Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів прокурорів, залишив вирок суду першої інстанції без змін – і наступних сім років винуватець смертельної ДТП перебуватиме за ґратами.


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Теги: винуватець ДТП, Цумань
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