В Україні перенесли створення реєстру жінок-військовозобов'язаних

В Україні перенесли створення реєстру жінок-військовозобов'язаних
В Україні як у довоєнний час, так і під час війни жінки могли й отримують бойові спеціальності. Проте створення реєстру жінок-військовозобов'язаних перенесли на початок 2023 року.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, передає Кореспондент.

«Ми вирівняли гендерне право. І сьогодні жінки мають повне право на добровільній основі підписувати контракт і отримувати будь-які військові спеціальності, що дозволяють освоювати їхні фізичні можливості. Механіком-водієм жінка може бути. А от заряджаючим, я, наприклад, дуже сумніваюся, це важка фізична робота (47 кг снаряд)», – сказав Жданов.

Він також додав, що в Україні жінки служать, а також навчаються у військових училищах. Жданов повідомив, що зараз створюють реєстр жінок-військовозобов’язаних.

«Його створення переносять з 1 жовтня на 1 січня у зв’язку з необхідністю поправок у законі. Зменшено кількість військово-облікових спеціальностей для жінок, була пропозиція зробити їх на добровільній основі. Жінка може ставати на облік, може не ставати. Звичайно, це має давати якісь привілеї та мотивацію для того, щоб жінки ставали на облік», – додав експерт.

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Теги: жінки, військовозобов'язані
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