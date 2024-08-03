Японець помилково просидів 47 років у камері для смертників

Івао Хакамада, який провів у камері смертників майже пів століття, перш ніж його виправдали, домігся виплати компенсації у 1,45 мільйона доларів. Таку суму називають рекордною.



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Колишній професійний боксер Хакамада потрапив за ґрати у 1966 році. Тоді він підробляв у виробника місо. Чоловіка звинуватили у вбивстві чотирьох людей — старшого керівного директора фірми, його дружини та двох їхніх дітей.



Жертв знайшли із ножовими пораненнями серед руїн їхнього спаленого будинку в префектурі Сідзуока. Слідчі також знайшли закривавлений одяг у резервуарі для місо. Сліди крові на п’яти предметах одягу збігалися з групами крові жертв і самого Хакамади.



У вересні 1968 року чоловіка засудили до смертної кари, однак його родина неодноразово подавала апеляції й домагалася перегляду справи. У 2014 році її таки відкрили заново і в підсумку суд звільнив чоловіка. Але прокуратура виступила проти й протягом років тривала судова тяганина в найвищих судових органах.



Зрештою, у вересні 2024 року Окружний суд Сідзуоки на повторному розгляді виправдав Хакамаду, хоча прокурори вимагали для нього смертної кари.



Суддя постановив, що серед ключових доказів провини Хакамади — одягу, знайденого в резервуарі, — «було три випадки фальсифікації доказів». Зокрема, суд звернув увагу на те, що одяг знайшли через 14 місяців після вбивства, а плями крові на ньому за цей час не потемнішали (хоч одяг і був занурений у місо). На думку судді, слідчі поставили плями крові, «щоб забезпечити його засудження» Хакамади.



Обвинувачений Хакамада не визнав себе винним на початку судового процесу, хоча під час допиту він зізнався у вбивствах. Суддя вказав, що його зізнання були вимушеними через «нелюдський» допит.



Справа Хакамади стала п’ятим випадком у післявоєнній Японії, коли повторні судові процеси завершилися виправданнями після винесення смертної кари. Однак чотири попередні рішення були завершені без оскарження прокурорами.



Суд також підтримав виплату компенсації Хакамаді — по 12 500 єн (або 83 долари) за кожен день у в’язниці, більшість із яких він провів у камері смертників. Загалом 217 362 500 єн або 1,45 мільйона доларів. За даними японських ЗМІ, це рекорд для такого роду компенсацій.



Утім, команда юристів Хакамади заявила, що ці гроші не компенсують біль, якого він зазнав. Десятиліття ув’язнення з постійною загрозою страти серйозно вплинули на психічне здоров’я чоловіка. Його адвокати зазначили, що чоловік «живе у світі фантазій».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 89-річний японець, який провів у камері смертників майже пів століття, перш ніж його виправдали, домігся виплати компенсації у 1,45 мільйона доларів. Таку суму називають рекордною.Про це пише Громадське з посиланням на Guardian та South China Morning Post.Колишній професійний боксер Хакамада потрапив за ґрати у 1966 році. Тоді він підробляв у виробника місо. Чоловіка звинуватили у вбивстві чотирьох людей — старшого керівного директора фірми, його дружини та двох їхніх дітей.Жертв знайшли із ножовими пораненнями серед руїн їхнього спаленого будинку в префектурі Сідзуока. Слідчі також знайшли закривавлений одяг у резервуарі для місо. Сліди крові на п’яти предметах одягу збігалися з групами крові жертв і самого Хакамади.У вересні 1968 року чоловіка засудили до смертної кари, однак його родина неодноразово подавала апеляції й домагалася перегляду справи. У 2014 році її таки відкрили заново і в підсумку суд звільнив чоловіка. Але прокуратура виступила проти й протягом років тривала судова тяганина в найвищих судових органах.Зрештою, у вересні 2024 року Окружний суд Сідзуоки на повторному розгляді виправдав Хакамаду, хоча прокурори вимагали для нього смертної кари.Суддя постановив, що серед ключових доказів провини Хакамади — одягу, знайденого в резервуарі, — «було три випадки фальсифікації доказів». Зокрема, суд звернув увагу на те, що одяг знайшли через 14 місяців після вбивства, а плями крові на ньому за цей час не потемнішали (хоч одяг і був занурений у місо). На думку судді, слідчі поставили плями крові, «щоб забезпечити його засудження» Хакамади.Обвинувачений Хакамада не визнав себе винним на початку судового процесу, хоча під час допиту він зізнався у вбивствах. Суддя вказав, що його зізнання були вимушеними через «нелюдський» допит.Справа Хакамади стала п’ятим випадком у післявоєнній Японії, коли повторні судові процеси завершилися виправданнями після винесення смертної кари. Однак чотири попередні рішення були завершені без оскарження прокурорами.Суд також підтримав виплату компенсації Хакамаді — по 12 500 єн (або 83 долари) за кожен день у в’язниці, більшість із яких він провів у камері смертників. Загалом 217 362 500 єн або 1,45 мільйона доларів. За даними японських ЗМІ, це рекорд для такого роду компенсацій.Утім, команда юристів Хакамади заявила, що ці гроші не компенсують біль, якого він зазнав. Десятиліття ув’язнення з постійною загрозою страти серйозно вплинули на психічне здоров’я чоловіка. Його адвокати зазначили, що чоловік «живе у світі фантазій».

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