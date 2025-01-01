На Київщині та Рівненщині у священників конфіскували 20 тисяч літрів вина, яке вони підпільно виготовляли на продаж





Про це



"Встановлено групу осіб, яка налагодила масове виробництво фальсифікованої продукції, а саме - виноградного вина, на Київщині та Рівненщині. Для незаконної діяльності фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували небезпечний для життя та здоров’я людей алкоголь роздрібними та оптовими партіями", - йдеться в повідомленні.



Детективи провели 13 санкціонованих обшуків, на території Київської та Рівненської областей, за адресами розташування незаконного виробництва, у транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів.



В результаті було вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для розливу винної продукції, чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії тощо.



Орієнтовна вартість підакцизної продукції - 1,8 млн грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції у Київській та Рівненській областях, організованого функціонерами УПЦ.Про це повідомила пресслужба БЕБ."Встановлено групу осіб, яка налагодила масове виробництво фальсифікованої продукції, а саме - виноградного вина, на Київщині та Рівненщині. Для незаконної діяльності фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували небезпечний для життя та здоров’я людей алкоголь роздрібними та оптовими партіями", - йдеться в повідомленні.Детективи провели 13 санкціонованих обшуків, на території Київської та Рівненської областей, за адресами розташування незаконного виробництва, у транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів.В результаті було вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для розливу винної продукції, чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії тощо.Орієнтовна вартість підакцизної продукції - 1,8 млн грн.

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