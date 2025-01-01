На Київщині та Рівненщині у священників конфіскували 20 тисяч літрів вина, яке вони підпільно виготовляли на продаж
Сьогодні, 15:02
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили та припинили діяльність підпільного виробництва алкогольної продукції у Київській та Рівненській областях, організованого функціонерами УПЦ.
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
"Встановлено групу осіб, яка налагодила масове виробництво фальсифікованої продукції, а саме - виноградного вина, на Київщині та Рівненщині. Для незаконної діяльності фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували небезпечний для життя та здоров’я людей алкоголь роздрібними та оптовими партіями", - йдеться в повідомленні.
Детективи провели 13 санкціонованих обшуків, на території Київської та Рівненської областей, за адресами розташування незаконного виробництва, у транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів.
В результаті було вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для розливу винної продукції, чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії тощо.
Орієнтовна вартість підакцизної продукції - 1,8 млн грн.
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Про це повідомила пресслужба БЕБ.
"Встановлено групу осіб, яка налагодила масове виробництво фальсифікованої продукції, а саме - виноградного вина, на Київщині та Рівненщині. Для незаконної діяльності фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували небезпечний для життя та здоров’я людей алкоголь роздрібними та оптовими партіями", - йдеться в повідомленні.
Детективи провели 13 санкціонованих обшуків, на території Київської та Рівненської областей, за адресами розташування незаконного виробництва, у транспортних засобах та за місцем проживання фігурантів.
В результаті було вилучено майже 20 тис. літрів фальсифікованого алкоголю, обладнання для розливу винної продукції, чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії тощо.
Орієнтовна вартість підакцизної продукції - 1,8 млн грн.
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