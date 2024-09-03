9 будинків у Луцьку другий день без тепла
Сьогодні, 16:00
Подачу централізованого опалення у житлові будинки на 4 вулицях Луцька призупинили через ремонтні роботи з заміни аварійного трубопроводу.
Причина — порив тепломережі, який стався у понеділок, 24 березня. Станом на 10:30 25 березня ремонтні роботи тривають, повідомили в коментарі misto.media у ДКП «Луцьктепло».
Тимчасово призупинили подачу централізованого опалення у будинки за адресами:
вул. Князя Романа, 5, 7, 9;
вул. Свободи, 25-А;
вул. Шептицького, 32;
вул. Ветеранів, 7, 9, 13, 15.
Завершити ремонт і відновити теплопостачання планують сьогодні до кінця дня.
У «Луцьктеплі» зазначають, що отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном центрального диспетчерського пункту +38 080 021 55 21.
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Причина — порив тепломережі, який стався у понеділок, 24 березня. Станом на 10:30 25 березня ремонтні роботи тривають, повідомили в коментарі misto.media у ДКП «Луцьктепло».
Тимчасово призупинили подачу централізованого опалення у будинки за адресами:
вул. Князя Романа, 5, 7, 9;
вул. Свободи, 25-А;
вул. Шептицького, 32;
вул. Ветеранів, 7, 9, 13, 15.
Завершити ремонт і відновити теплопостачання планують сьогодні до кінця дня.
У «Луцьктеплі» зазначають, що отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном центрального диспетчерського пункту +38 080 021 55 21.
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