9 будинків у Луцьку другий день без тепла





Причина — порив тепломережі, який стався у понеділок, 24 березня. Станом на 10:30 25 березня ремонтні роботи тривають, повідомили в коментарі



Тимчасово призупинили подачу централізованого опалення у будинки за адресами:



вул. Князя Романа, 5, 7, 9;



вул. Свободи, 25-А;



вул. Шептицького, 32;



вул. Ветеранів, 7, 9, 13, 15.



Завершити ремонт і відновити теплопостачання планують сьогодні до кінця дня.



У «Луцьктеплі» зазначають, що отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном центрального диспетчерського пункту +38 080 021 55 21.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подачу централізованого опалення у житлові будинки на 4 вулицях Луцька призупинили через ремонтні роботи з заміни аварійного трубопроводу.Причина — порив тепломережі, який стався у понеділок, 24 березня. Станом на 10:30 25 березня ремонтні роботи тривають, повідомили в коментарі misto.media у ДКП «Луцьктепло».вул. Князя Романа, 5, 7, 9;вул. Свободи, 25-А;вул. Шептицького, 32;вул. Ветеранів, 7, 9, 13, 15.Завершити ремонт і відновити теплопостачання планують сьогодні до кінця дня.У «Луцьктеплі» зазначають, що отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном центрального диспетчерського пункту +38 080 021 55 21.

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