9 будинків у Луцьку другий день без тепла

9 будинків у Луцьку другий день без тепла
Подачу централізованого опалення у житлові будинки на 4 вулицях Луцька призупинили через ремонтні роботи з заміни аварійного трубопроводу.

Причина — порив тепломережі, який стався у понеділок, 24 березня. Станом на 10:30 25 березня ремонтні роботи тривають, повідомили в коментарі misto.media у ДКП «Луцьктепло».

Тимчасово призупинили подачу централізованого опалення у будинки за адресами:

вул. Князя Романа, 5, 7, 9;

вул. Свободи, 25-А;

вул. Шептицького, 32;

вул. Ветеранів, 7, 9, 13, 15.

Завершити ремонт і відновити теплопостачання планують сьогодні до кінця дня.

У «Луцьктеплі» зазначають, що отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном центрального диспетчерського пункту +38 080 021 55 21.

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Теги: Луцьк, тепломережа, ремонт
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