Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року, - ГУР





Про це під час круглого столу в Вадим Скібіцький.



«Із них є 6, які пов’язані з північною Європою. І... північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це — безпосередньо загроза», - заявив він.



За словами Скібіцького, РФ чітко усвідомлює своє місце і роль у сучасному світі, своє місце у системі глобального лідерства. Генерал поінформував, що раніше у РФ зробили відповідний прогноз на 2026-2035 роки з перспективою до 2045 року; росіяни чітко визначили 4 сценарії.



«Перший — це абсолютне лідерство США, другий — це зростаюча роль Китаю, третій — це багатополярний світ, де РФ вбачає себе теж, і четвертий — це регіоналізація, як вони назвали, по регіонах. По суті, по регіонах... ми це ще і бачимо. І... РФ у цих документах чітко визначила — українське питання має бути завершене до 2026 року. Вони ґрунтуються на тих сценарних аналізах і на тому прогнозі. Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, РФ ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень із США і Китаєм. Вона назавжди залишиться регіональним гравцем на нашому цьому східноєвропейському рівні», - заявив Скібіцький.



Окремо представник ГУР поінформував, що агресія проти Української держави, по суті, триває навіть не з 2014 року, а одразу після розвалу Радянського Союзу.



«Ви всі пам’ятаєте Крим, Тузлу й інші питання. І... роль нашої держави саме в усвідомленні і нових підходах до організації європейської системи безпеки, по суті, вона неоціненна», - зазначив Скібіцький.



Голова правління ГО «Центр стратегічних досліджень» Павло Жовніренко висловив думку про те, що нова структура європейської безпеки не має бути тільки європейською.



«Вона просто не може бути чисто європейською, бо географічний принцип не працює. Тут об’єднання має бути на ціннісних принципах», - вважає він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни спрогнозували 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року, шість із яких - пов’язані з північною Європою.Про це під час круглого столу в Укрінформі на тему «Нові контури європейської безпеки» повідомив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор«Із них є 6, які пов’язані з північною Європою. І... північна Європа розуміє, розуміють країни Балтії. Розуміє Польща. По Польщі тільки чотири сценарії можливого військового конфлікту. Польща наразі розуміє, що це — безпосередньо загроза», - заявив він.За словами Скібіцького, РФ чітко усвідомлює своє місце і роль у сучасному світі, своє місце у системі глобального лідерства. Генерал поінформував, що раніше у РФ зробили відповідний прогноз на 2026-2035 роки з перспективою до 2045 року; росіяни чітко визначили 4 сценарії.«Перший — це абсолютне лідерство США, другий — це зростаюча роль Китаю, третій — це багатополярний світ, де РФ вбачає себе теж, і четвертий — це регіоналізація, як вони назвали, по регіонах. По суті, по регіонах... ми це ще і бачимо. І... РФ у цих документах чітко визначила — українське питання має бути завершене до 2026 року. Вони ґрунтуються на тих сценарних аналізах і на тому прогнозі. Бо якщо війна продовжиться ще 5-10 років, РФ ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень із США і Китаєм. Вона назавжди залишиться регіональним гравцем на нашому цьому східноєвропейському рівні», - заявив Скібіцький.Окремо представник ГУР поінформував, що агресія проти Української держави, по суті, триває навіть не з 2014 року, а одразу після розвалу Радянського Союзу.«Ви всі пам’ятаєте Крим, Тузлу й інші питання. І... роль нашої держави саме в усвідомленні і нових підходах до організації європейської системи безпеки, по суті, вона неоціненна», - зазначив Скібіцький.Голова правління ГО «Центр стратегічних досліджень»висловив думку про те, що нова структура європейської безпеки не має бути тільки європейською.«Вона просто не може бути чисто європейською, бо географічний принцип не працює. Тут об’єднання має бути на ціннісних принципах», - вважає він.

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