У Луцьку - ДТП: на вулиці Глушець зіткнулися дві автівки

У Луцьку - ДТП: на вулиці Глушець зіткнулися дві автівки
У Луцьку сталася ДТП за участю двох легковиків.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Сьогодні, близько 9-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Глушець.

З’ясувалося, що водій автомобіля Hyundai, здійснюючи поворот ліворуч, не зайняв відповідного крайнього положення та не переконався у безпечності маневру. Внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Peugeot, який рухався у попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.

У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
У Луцьку - ДТП: на вулиці Глушець зіткнулися дві автівки

Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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Теги: Луцьк, ДТП
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Коментарі 1
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а де на данних фото автомобіль Hyundai?
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