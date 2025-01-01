У Луцьку - ДТП: на вулиці Глушець зіткнулися дві автівки

У Луцьку сталася ДТП за участю двох легковиків.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Сьогодні, близько 9-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Глушець.З’ясувалося, що водій автомобіля Hyundai, здійснюючи поворот ліворуч, не зайняв відповідного крайнього положення та не переконався у безпечності маневру. Внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Peugeot, який рухався у попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.