У Луцьку - ДТП: на вулиці Глушець зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 16:59
У Луцьку сталася ДТП за участю двох легковиків.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні, близько 9-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Глушець.
З’ясувалося, що водій автомобіля Hyundai, здійснюючи поворот ліворуч, не зайняв відповідного крайнього положення та не переконався у безпечності маневру. Внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Peugeot, який рухався у попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.
У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Сьогодні, близько 9-ї години, ми отримали повідомлення про ДТП на вулиці Глушець.
З’ясувалося, що водій автомобіля Hyundai, здійснюючи поворот ліворуч, не зайняв відповідного крайнього положення та не переконався у безпечності маневру. Внаслідок цього сталося зіткнення з автомобілем Peugeot, який рухався у попутному напрямку", - йдеться в повідомленні.
У результаті ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
а де на данних фото автомобіль Hyundai?
Останні новини
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
Сьогодні, 17:18
У Луцьку - ДТП: на вулиці Глушець зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 16:59
9 будинків у Луцьку другий день без тепла
Сьогодні, 16:00