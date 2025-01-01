Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?

Олег Сліпчук обіймає посаду начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області майже рік, з травня 2024-го.



До цього він виконував обов’язки начальника ГУНП у Дніпропетровської області. А також нетривалий час був керівником управління.



Свою



Журналісти ВолиньPost проаналізували, що у ній є.



Нерухомість

У спільній сумісній власності родини Сліпчуків з 2017 року перебуває квартира в Києві загальною площею 78,7 м². Вартість житла – невідома.



Також Олег Сліпчук володіє земельною ділянкою в селі Бірки Чернігівської області площею 2 383 м², придбаною у 2016 році за 15 745 гривень. Ймовірно, на цій же ділянці з 2013 року він стає власником житлового будинку площею 51,5 м². Його вартість на момент набуття права становила 29 255 гривень.



Дружина Вікторія Сліпчук з 2018 року володіє квартирою в Києві площею 49,7 м², яку вона придбала за 980 000 гривень.



На цей час Олег Сліпчук винаймає житло в селі Струмівка.



Транспорт

Олег Сліпчук користується автомобілем VOLKSWAGEN MULTIVAN 2013 року випуску, який належить його дружині. Вартість авто на момент набуття права власності – 480 000 гривень.



Водночас дружина поліцейського користується автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG 2017 року випуску, який належить іншій особі – Галині Давидовій. Вартість цього транспортного засобу в декларації не зазначена.



Доходи

У 2024 році Олег Сліпчук отримав такі доходи:



Заробітна плата від Національної поліції України – 404 636 гривень.

Заробітна плата від ГУНП у Дніпропетровській області – 19 066 гривень.

Заробітна плата від ГУНП у Волинській області – 719 990 гривень.

Соціальні виплати: 64 808 гривень, 1 000 гривень та 6 200 гривень.

Готівкові заощадження поліцейського становлять 53 900 доларів США. У порівнянні з декларацією за 2023 рік, сума зросла – торік він задекларував 42 900 доларів США.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! обіймає посаду начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області майже рік, з травня 2024-го.До цього він виконував обов’язки начальника ГУНП у Дніпропетровської області. А також нетривалий час був керівником управління.Свою декларацію за 2024 рік 49-річний полковник подав 19 березня.Журналістипроаналізували, що у ній є.У спільній сумісній власності родини Сліпчуків з 2017 року перебуваєзагальною площею 78,7 м². Вартість житла – невідома.Також Олег Сліпчук володієв селі Бірки Чернігівської області площею 2 383 м², придбаною у 2016 році за 15 745 гривень. Ймовірно, на цій же ділянці з 2013 року він стає власникомплощею 51,5 м². Його вартість на момент набуття права становила 29 255 гривень.Дружина Вікторія Сліпчук з 2018 року володієплощею 49,7 м², яку вона придбала за 980 000 гривень.На цей час Олег Сліпчук винаймає житло в селі Струмівка.Олег Сліпчук користується2013 року випуску, який належить його дружині. Вартість авто на момент набуття права власності – 480 000 гривень.Водночас дружина поліцейського користується2017 року випуску, який належить іншій особі – Галині Давидовій. Вартість цього транспортного засобу в декларації не зазначена.У 2024 році Олег Сліпчук отримав такі доходи:поліцейського становлять 53 900 доларів США. У порівнянні з декларацією за 2023 рік, сума зросла – торік він задекларував 42 900 доларів США.

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