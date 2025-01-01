Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
Сьогодні, 17:18
Олег Сліпчук обіймає посаду начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області майже рік, з травня 2024-го.
До цього він виконував обов’язки начальника ГУНП у Дніпропетровської області. А також нетривалий час був керівником управління.
Свою декларацію за 2024 рік 49-річний полковник подав 19 березня.
Журналісти ВолиньPost проаналізували, що у ній є.
У спільній сумісній власності родини Сліпчуків з 2017 року перебуває квартира в Києві загальною площею 78,7 м². Вартість житла – невідома.
Також Олег Сліпчук володіє земельною ділянкою в селі Бірки Чернігівської області площею 2 383 м², придбаною у 2016 році за 15 745 гривень. Ймовірно, на цій же ділянці з 2013 року він стає власником житлового будинку площею 51,5 м². Його вартість на момент набуття права становила 29 255 гривень.
Дружина Вікторія Сліпчук з 2018 року володіє квартирою в Києві площею 49,7 м², яку вона придбала за 980 000 гривень.
На цей час Олег Сліпчук винаймає житло в селі Струмівка.
Олег Сліпчук користується автомобілем VOLKSWAGEN MULTIVAN 2013 року випуску, який належить його дружині. Вартість авто на момент набуття права власності – 480 000 гривень.
Водночас дружина поліцейського користується автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG 2017 року випуску, який належить іншій особі – Галині Давидовій. Вартість цього транспортного засобу в декларації не зазначена.
У 2024 році Олег Сліпчук отримав такі доходи:
Заробітна плата від Національної поліції України – 404 636 гривень.
Заробітна плата від ГУНП у Дніпропетровській області – 19 066 гривень.
Заробітна плата від ГУНП у Волинській області – 719 990 гривень.
Соціальні виплати: 64 808 гривень, 1 000 гривень та 6 200 гривень.
Готівкові заощадження поліцейського становлять 53 900 доларів США. У порівнянні з декларацією за 2023 рік, сума зросла – торік він задекларував 42 900 доларів США.
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До цього він виконував обов’язки начальника ГУНП у Дніпропетровської області. А також нетривалий час був керівником управління.
Свою декларацію за 2024 рік 49-річний полковник подав 19 березня.
Журналісти ВолиньPost проаналізували, що у ній є.
Нерухомість
У спільній сумісній власності родини Сліпчуків з 2017 року перебуває квартира в Києві загальною площею 78,7 м². Вартість житла – невідома.
Також Олег Сліпчук володіє земельною ділянкою в селі Бірки Чернігівської області площею 2 383 м², придбаною у 2016 році за 15 745 гривень. Ймовірно, на цій же ділянці з 2013 року він стає власником житлового будинку площею 51,5 м². Його вартість на момент набуття права становила 29 255 гривень.
Дружина Вікторія Сліпчук з 2018 року володіє квартирою в Києві площею 49,7 м², яку вона придбала за 980 000 гривень.
На цей час Олег Сліпчук винаймає житло в селі Струмівка.
Транспорт
Олег Сліпчук користується автомобілем VOLKSWAGEN MULTIVAN 2013 року випуску, який належить його дружині. Вартість авто на момент набуття права власності – 480 000 гривень.
Водночас дружина поліцейського користується автомобілем VOLKSWAGEN TOUAREG 2017 року випуску, який належить іншій особі – Галині Давидовій. Вартість цього транспортного засобу в декларації не зазначена.
Доходи
У 2024 році Олег Сліпчук отримав такі доходи:
Готівкові заощадження поліцейського становлять 53 900 доларів США. У порівнянні з декларацією за 2023 рік, сума зросла – торік він задекларував 42 900 доларів США.
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